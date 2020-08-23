Corinthians relembra título mundial de 2012 e provoca o Flamengo

No dia em que será disputada a decisão da Liga dos Campeões 2019/20, entre PSG e Bayern de Munique, o Corinthians não perdeu a chance de lembrar o seu histórico título no Mundial de 2012. Em uma postagem nas suas redes sociais, o clube estampou foto da conquista diante do Chelsea, a última vez que um time sul-americano conseguiu superar um europeu no torneio da Fifa. No texto que acompanha a foto, o Timão fez uma clara provocação ao Flamengo ao dizer que a edição de 2012 foi a última em que "um vencedor da Champions soube o que é jogar de igual para igual com um time brasileiro". No ano passado, após o time rubro-negro ser derrotado pelo Liverpool na decisão do Mundial, disseminou-se nas mídias sociais a opinião de que o time carioca fez partida parelha com os ingleses, ideia sintetizada na expressão "jogou de igual para igual". Na decisão de 2012, em Yokohama, no Japão, o Timão fez 1 a 0 no Chelsea com gol do atacante Guerrero. As sete edições seguintes do Mundial foram conquistadas por clubes do Velho Continente. Em apenas duas delas uma equipe brasileira chegou à final: o Grêmio perdeu para o Real Madrid por 1 a 0 em 2017, nos Emirados Árabes, e o Flamengo foi derrotado pelo Liverpool por 1 a 0, no ano passado, no Catar. Porém, o triunfo dos britânicos aconteceu apenas na prorrogação.