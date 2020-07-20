Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians quita um mês de salários atrasados ao elenco antes do Dérbi

Assim como prometeu o diretor financeiro do clube, no último domingo, o Timão pagou uma das três folhas salariais em débito com os jogadores, dias antes do clássico...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2020 às 20:59

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 20:59

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O elenco do Corinthians terá uma motivação a mais para o Dérbi desta quarta-feira, já que o clube pagou um mês de salários atrasados aos jogadores nesta segunda-feira, conforme havia prometido o diretor financeiro Matías Ávila, em entrevista na TV Gazeta, na noite do último domingo. A informação foi publicada primeiramente pelo UOL e confirmada pelo LANCE!.A folha paga é a referente ao mês de maio trabalhado, ou seja, deveria ter sido paga no início do mês de junho, já com a redução de 25% acordada com os atletas por conta da pandemia de coronavírus. Agora restam dois pagamentos pendentes: o do mês de março trabalhado (deveria ser pago em abril, sem o corte) e do mês de junho trabalhado (deveria ser pago em julho, com o corte).
Em junho o Timão já havia quitado a pendência referente ao mês de abril, quando o elenco ganhou férias por conta da paralisação e ainda não havia sido pago. A folha salarial corintiana gira em torno de R$ 11 milhões sem a redução de 25%. Foi a primeira vez em que o atraso chegou a três meses, o que já possibilita aos atletas buscarem rescisão unilateral na Justiça.
O Corinthians, no entanto, não temia que isso acontecesse, por conta das conversas frequentes mantidas com o elenco desde o início da pandemia. A atualização constante dos problemas financeiros e a promessa de que tudo seria pago quando entrassem novas receitas, ganharam a compreensão do grupo. A expectativa é de que em agosto todas as pendências sejam quitadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados