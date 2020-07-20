Corinthians quita um mês de salários atrasados ao elenco antes do Dérbi

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O elenco do Corinthians terá uma motivação a mais para o Dérbi desta quarta-feira, já que o clube pagou um mês de salários atrasados aos jogadores nesta segunda-feira, conforme havia prometido o diretor financeiro Matías Ávila, em entrevista na TV Gazeta, na noite do último domingo. A informação foi publicada primeiramente pelo UOL e confirmada pelo LANCE!.A folha paga é a referente ao mês de maio trabalhado, ou seja, deveria ter sido paga no início do mês de junho, já com a redução de 25% acordada com os atletas por conta da pandemia de coronavírus. Agora restam dois pagamentos pendentes: o do mês de março trabalhado (deveria ser pago em abril, sem o corte) e do mês de junho trabalhado (deveria ser pago em julho, com o corte).

Em junho o Timão já havia quitado a pendência referente ao mês de abril, quando o elenco ganhou férias por conta da paralisação e ainda não havia sido pago. A folha salarial corintiana gira em torno de R$ 11 milhões sem a redução de 25%. Foi a primeira vez em que o atraso chegou a três meses, o que já possibilita aos atletas buscarem rescisão unilateral na Justiça.