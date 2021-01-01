Corinthians promove 'mata-mata' e torcida elege melhor momento do ano

Nos últimos dias do ano passado, o perfil oficial do Corinthians Twitter promoveu uma espécie de mata-mata para os torcedores escolherem o melhor momento do clube em 2020. Em uma temporada de oscilações e nenhum título no futebol masculino, fato esporádicos foram elencados, mas quem levou a melhor foi a equipe feminina, com a conquista do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
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A eleição, que começou na última terça-feira, teve uma primeira fase com quatro grupos de quatro fatos cada. Dessas chaves, dois foram eleitos para as quartas de final desse playoff. Confira a formação dos grupos dessa 1ª fase:GRUPO ANaming Rights Neo Química ArenaInauguração Bustos Marcelinho e RonaldoRetorno do futebol com vitória no DérbiChegada de Vagner Mancini
GRUPO BJogo Festivo Mundial de 2000Goleada 7 a 0 no Futebol FemininoRetorno de Fábio SantosSupercopa de Futsal
GRUPO CGol Impedido de Jô contra o GoiásGol olímpico Ingryd contra o Palmeiras1º gol de CazaresGol de Otero contra o São Paulo
GRUPO DTítulo brasileiro femininoTítulo paulista femininoSuperação na fase final do PaulistãoGol de Davó contra o Internacional
Já nas quartas de final da competição, os confrontos foram os seguintes:
Naming Rights Neo Química Arena x Gol olímpico Ingryd contra o PalmeirasChegada de Vagner Mancini x Superação na fase final do PaulistãoTítulo brasileiro feminino x Goleada por 7 a 0 no futebol femininoRetorno de Fábio Santos x Gol de Otero contra o São Paulo
Nas semifinais, a torcida escolheu os seguintes duelos:
Gol olímpico Ingryd contra o Palmeiras x Chegada de Vagner ManciniTítulo brasileiro feminino x Retorno de Fábio Santos
Na final do torneio, a "Chegada de Vagner Mancini" disputou o título com o "Título brasileiro feminino", mas quem levou a melhor acabou sendo a conquista nacional. Com 61,6% dos votos, a taça do Brasileirão Feminino foi eleita como o melhor acontecimento do Corinthians em 2020.