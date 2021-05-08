Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Corinthians poupa todos os titulares e fecha preparação para pegar o Novorizontino; veja relacionados
futebol

Corinthians poupa todos os titulares e fecha preparação para pegar o Novorizontino; veja relacionados

Nenhum dos jogadores que iniciaram o duelo com o Sport Huancayo-PER, na última quinta-feira, estará à disposição de Vagner Mancini. Xavier, recuperado, está de volta...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 18:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2021 às 18:49
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde deste sábado, no CT Joaquim Grava, o Corinthians se reapresentou após vencer o Sport Huancayo-PER pela Copa Sul-Americana e fez o único treino preparatório para a partida diante do Novorizontino, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela última rodada da primeira fase do Paulistão.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Fagner 400 jogos! Veja jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians
Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos em Lima, na última quinta-feira, fizeram um trabalho regenerativo. Os que iniciaram a partida pela Sula não estarão à disposição neste domingo e nem foram relacionados (veja a lista completa abaixo). Cássio, que costuma atuar em todas, está fora também. Isso pensando na sequência dos jogos da próxima semana com duas decisões.
Enquanto isso, o restante do elenco foi ao Campo 3 (Roberto Rivellino), onde a equipe de preparação física comandou o aquecimento. Na sequência, no mesmo gramado, o técnico Vagner Mancini organizou um treinamento tático de olho no jogo diante do Novorizontino. Além disso, o comandante corintiano preparou uma movimentação de bolas paradas ofensivas e defensivas. Por fim, promoveu um treino técnico em campo reduzido.Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações são passadas pela assessoria do clube.
O volante Xavier, recuperado de uma torção no tornozelo esquerdo, realizou o trabalho do dia e está disponível para a comissão técnica. Já o meio-campista Cantillo segue em tratamento de lesão no músculo posterior da coxa esquerda.
Um possível time do Corinthians para domingo é: Matheus Donelli; Bruno Méndez, Léo Santos, Gil e Fábio Santos; Camacho e Roni; Gustavo Mosquito, Vitinho e Mateus Vital; Jô.
Veja quem são os relacionados para a partida:
Goleiros: Caíque França, Guilherme e Matheus DonelliLateral: Fábio SantosZagueiros: Bruno Méndez, Gil e Léo SantosMeias: Adson, Araos, Camacho, Gabriel Pereira, Mandaca, Mateus Vital, Matheus Araújo, Roni Vitinho e XavierAtacantes: Antony, Felipe, Gustavo Silva, Jô, Léo Natel e Rodrigo Varanda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados