Corinthians poupa todos os titulares e fecha preparação para pegar o Novorizontino; veja relacionados

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde deste sábado, no CT Joaquim Grava, o Corinthians se reapresentou após vencer o Sport Huancayo-PER pela Copa Sul-Americana e fez o único treino preparatório para a partida diante do Novorizontino, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela última rodada da primeira fase do Paulistão.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos em Lima, na última quinta-feira, fizeram um trabalho regenerativo. Os que iniciaram a partida pela Sula não estarão à disposição neste domingo e nem foram relacionados (veja a lista completa abaixo). Cássio, que costuma atuar em todas, está fora também. Isso pensando na sequência dos jogos da próxima semana com duas decisões.

Enquanto isso, o restante do elenco foi ao Campo 3 (Roberto Rivellino), onde a equipe de preparação física comandou o aquecimento. Na sequência, no mesmo gramado, o técnico Vagner Mancini organizou um treinamento tático de olho no jogo diante do Novorizontino. Além disso, o comandante corintiano preparou uma movimentação de bolas paradas ofensivas e defensivas. Por fim, promoveu um treino técnico em campo reduzido.Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações são passadas pela assessoria do clube.

O volante Xavier, recuperado de uma torção no tornozelo esquerdo, realizou o trabalho do dia e está disponível para a comissão técnica. Já o meio-campista Cantillo segue em tratamento de lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Um possível time do Corinthians para domingo é: Matheus Donelli; Bruno Méndez, Léo Santos, Gil e Fábio Santos; Camacho e Roni; Gustavo Mosquito, Vitinho e Mateus Vital; Jô.

Veja quem são os relacionados para a partida: