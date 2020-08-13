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futebol

Corinthians negocia contratação de Otero, do Atlético-MG

Meia do Galo acertaria por empréstimo, mas não está descartada a transferência em definitivo do jogador, que perdeu espaço com Jorge Sampaoli...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 13:09

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 13:09

Crédito: Bruno Cantini/Atlético-MG
Buscando novos reforços para a temporada, o Corinthians está negociando com o venezuelano Rómulo Otero, do Atlético-MG. A princípio seria uma negociação por empréstimo, mas há possibilidade de contrato em definitivo.
A informação foi divulgada primeiramente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo LANCE!. Ainda não há nenhum acerto entre as partes, porém, as conversas estão, sim, acontecendo. Os detalhes não foram revelados, mas conforme fontes consultadas no Corinthians, a negociação está caminhando.Otero chegou ao Galo em 2016 por empréstimo do Huachipato, do Chile, e, após um ano no clube, foi contratado em definitivo, com 50% dos direitos econômicos do jogador. Recentemente, o venezuelano teve seu contrato estendido até o meio de 2021.
Com a chegada de Jorge Sampaoli no comando técnico do Atlético, Otero perdeu espaço no meio-campo. Ele sequer foi relacionado para as duas partidas vencidas pelo Galo no Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo e o próprio Corinthians.
O Alvinegro estreou no Brasileirão na última quarta-feira, em Minas, e perdeu de virada por 3 a 2. Depois de abrir 2 a 0 no placar com Jô e Araos, acabou sofrendo três gols em seis minutos, de Hyoran (dois) e Nathan.

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