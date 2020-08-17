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Corinthians nega que tenha fechado acordo de naming rights para Arena

Após Neto ter dado a informação no programa "Donos da Bola", da Band, nesta segunda-feira, clube se manifestou oficialmente e negou que tenha vendido o nome de seu estádio...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 15:47

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 15:47

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians
Nesta segunda-feira, as redes sociais de corintianos se agitaram com o suposto acordo fechado de naming rights para a Arena Corinthians, após informação dada por Neto, no programa "Donos da Bola", da Band. O clube, no entanto, prontamente soltou nota oficial para nega a conclusão do negócio, mas não descartou que há conversas em cursos para o anúncio dessa venda.Tudo começou quando o ex-jogador Neto, já nos momentos finais de seu programa anunciou que iria soltar uma "bomba" sobre a venda dos naming rights da Arena por R$ 400 milhões, o que seria um trunfo eleitoral para o grupo de Andrés Sanchez, cujo candidato deve ser Duílio Monteiro Alves.
- O Andrés vendeu o estádio, naming rights. Só vou falar amanhã... Vendeu por quase R$ 400 milhões. É verdade, você acredita em mim? É (o trunfo da eleição) do Duílio. Eu sei a empresa - disse o ídolo alvinegro.A comercialização desses naming rights, que se arrasta sem conclusão há quase uma década, é um grande desejo da Fiel e das gestões mais recentes, pois aliviaria demais o pagamento do financiamento do estádio, que no momento passa por renegociações em várias frentes. O Corinthians, porém, logo negou que houvesse qualquer acordo fechado para essa venda.
- O Sport Club Corinthians Paulista comunica que não concluiu as negociações da cessão dos naming rights da Arena Corinthians. O clube continua empenhado e caso conclua quaisquer das negociações virá a público informar sua torcida - diz nota divulgada no perfil oficial do clube no Twitter. Quem também se manifestou foi o presidente Andrés Sanchez, igualmente por meio de sua rede social. Embora tenha negado o acordo, assim como expressou a nota do clube, ele não descartou que algumas conversas estão em curso e aventou a possibilidade de ter boas notícias para a torcida "em breve".
- Em nome do Corinthians, aviso que não tem nenhuma negociação concluída dos naming rights da Arena Corinthians. O clube continua conversando com diversos interessados e espera ter, em breve, excelentes notícias para toda a torcida e os sócios - afirmou o mandatário em seu perfil no Twitter.
A reportagem do LANCE! tentou apurar com pessoas próximas à direção do clube e recebeu resposta parecida com as notas oficiais. Neste momento, assim como em outros, o Corinthians segue ouvindo interessados em colocar o nome na Arena e está aberto a qualquer empresa, mas, por enquanto, não há nada concreto ou perto disso para que se possa anunciar um acordo.

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