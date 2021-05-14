Corinthians manda recado para torcida 'virar a chave' após goleada; reação não foi amistosa

Crédito: Reprodução/Twitter

Está sendo difícil para o torcedor do Corinthians digerir a goleada de 4 a 0 sofrida para o Peñarol-URU, na última quinta-feira. A derrota significou também a eliminação do clube na Sul-Americana. No entanto, as redes sociais corintianas parecem ter achado uma solução fácil para esquecer a tragédia: "virar a chave". No entanto, a sugestão não foi muito bem recebida.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

GALERIA> Fagner 400 jogos! Veja jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians

Na tarde desta sexta-feira, nem 24 horas depois do atropelamento no Uruguai, o perfil oficial do Timão no Twitter fez um post enigmático, perguntando se os torcedores sabiam de que era hora. Junto com o texto, foi publicado um gif de uma chave girando em uma fechadura, em alusão à expressão "virar a chave". Acontece que a brincadeira do clube não foi muito bem recebida pelos torcedores, que encheram os comentários com pedidos para saídas de jogadores e, principalmente, do técnico Vagner Mancini. O recado dessa parte da torcida foi claro: "a hora é de mudanças" e não de "virar a chave".