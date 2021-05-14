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Corinthians manda recado para torcida 'virar a chave' após goleada; reação não foi amistosa

Por meio de seu perfil no Twitter, Timão sugeriu que os torcedores deixassem o vexame da Sul-Americana de lado. Reação não foi boa nos comentários, que pedem saída de Mancini...
LanceNet

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Publicado em 

14 mai 2021 às 17:47

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 17:47

Crédito: Reprodução/Twitter
Está sendo difícil para o torcedor do Corinthians digerir a goleada de 4 a 0 sofrida para o Peñarol-URU, na última quinta-feira. A derrota significou também a eliminação do clube na Sul-Americana. No entanto, as redes sociais corintianas parecem ter achado uma solução fácil para esquecer a tragédia: "virar a chave". No entanto, a sugestão não foi muito bem recebida.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Fagner 400 jogos! Veja jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians
Na tarde desta sexta-feira, nem 24 horas depois do atropelamento no Uruguai, o perfil oficial do Timão no Twitter fez um post enigmático, perguntando se os torcedores sabiam de que era hora. Junto com o texto, foi publicado um gif de uma chave girando em uma fechadura, em alusão à expressão "virar a chave". Acontece que a brincadeira do clube não foi muito bem recebida pelos torcedores, que encheram os comentários com pedidos para saídas de jogadores e, principalmente, do técnico Vagner Mancini. O recado dessa parte da torcida foi claro: "a hora é de mudanças" e não de "virar a chave".
Na questão esportiva, de fato, o Corinthians precisará virar a chave após fracasso na Sula, já que neste final de semana o time disputará a semifinal do Campeonato Paulista diante de um adversário que será definido ainda nesta sexta-feira. Mirassol, Red Bull Bragantino ou Palmeiras podem duelar com o Timão na Neo Química Arena em busca de uma vaga na decisão do estadual.

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