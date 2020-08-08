Corinthians lamenta vice no Paulista, mas já projeta o início do Brasileirão

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians

O Corinthians foi derrotado nos pênaltis por 4 a 3, após empatar em 1 a 1 com o Palmeiras no tempo normal, na decisão do Paulistão-2020. Apesar do vice-campeonato estadual, o time de Tiago Nunes sai de cabeça erguida pela recuperação no campeonato e nessa final, buscando a igualdade no último minuto de jogo. Agora é pensar na disputa do Campeonato Brasileiro.

Em post publicado logo após a partida em seu perfil no Twitter, o Timão lamentou não ter levado o seu quarto título paulista consecutivo, mas agradeceu o apoio do torcedor e valorizou a luta dos jogadores dentro de campo. O texto ainda projeta o primeiro jogo pelo Brasileirão, na quarta-feira.

- Final de jogo. Lutamos até o fim, mas infelizmente o título não veio, Fiel. Obrigado por todo apoio! Nossa caminhada no Brasileirão já começa nesta quarta, contra o Atlético-MG, fora de casa - diz a postagem. Vale lembrar que após a parada o Corinthians tinha uma situação delicadíssima para reverter no Paulistão, além de precisar vencer seus dois últimos jogos da fase de grupos, seria necessário torcer para o Guarani, cinco pontos à frente, não mais pontuar na competição, mas toda essa combinação de resultados aconteceu e o Alvinegro foi para o mata-mata embalado.Primeiro derrubou o Red Bull Bragantino, melhor time da fase de grupos, nas quartas de final, depois eliminou o Mirassol na semifinal e foi enfrentar o Palmeiras na decisão. Até os 50 minutos do segundo tempo do segundo jogo da final, estava perdendo por 1 a 0, mas Jô conseguiu um pênalti em vacilo de Gustavo Gómez. Ele mesmo bateu e levou a definição do título para as penalidades, mas com duas cobranças perdidas, o Timão ficou com o vice.

Andrés Sanchez também se manifestou por meio de seu perfil oficial no Twitter e foi mais um a dar apoio ao grupo, que permanece invicto após a paralisação. São seis jogos, quatro vitórias e dois empates, com apenas um gol sofrido, justamente o de Luiz Adriano, na final deste sábado, no Allianz Parque.