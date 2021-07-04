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futebol

Corinthians jogou para vencer e agora precisa mostrar resultados

Timão tem nítida evolução com o trabalho de Sylvinho e apresentou força para vencer uma partida com muitos obstáculos. No entanto, resultados precisam começar a aparecer...

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2021 às 07:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Com certeza o torcedor do Corinthians está muito irritado com a atuação da arbitragem no empate em 1 a 1 com o Internacional, no último sábado, mas se tirar isso do caminho e olhar para a atuação do time, terá motivos para esboçar um sorriso, já foi possível notar uma boa evolução no trabalho de Sylvinho. O próximo passo, agora, é apresentar resultados para somar mais pontos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Polêmicas de arbitragem à parte, o Timão jogou o suficiente para vencer o Colorado, principalmente nos primeiros 30 minutos do primeiro tempo e na reta final do segundo tempo. Tudo isso precisando lidar com o abalo mental causado pelo gol de pênalti que abriu o placar pelo adversário. Antes disso, porém, Gustavo Mosquito já poderia ter colocado o Alvinegro em vantagem.
A grande cobrança em cima do time de Sylvinho era em relação ao setor ofensivo, uma vez que a defesa já parece bem acertada e consolidada. O que se viu no último sábado foram boas descidas de Fagner pelo lado direito, Mosquito imparável em situações de "um contra um" e Mateus Vital saindo da esquerda e chegando pelo meio. Tudo isso dando um bom volume de ataque.Na segunda etapa, já atrás no placar, Sylvinho tirou Roni, um volante, para a entrada de Araos, um meia com mais característica ofensiva. Depois, com Vitinho e Mosquito em queda física, Luan e Marquinhos entraram em seus lugares. O volume de ataque aumentou e os espaços apareceram pelo corredor esquerdo, que não vinha sendo aproveitado. Foi que Mateus Vital e Fábio Santos fizeram jogada de ultrapassagem que originou o gol de empate de Jô.
Comparando com os jogos anteriores, tudo isso é uma baita evolução, até porque as atuações no segundo tempo costumam ser piores do que as do primeiro e não foi o que aconteceu no último sábado. Até os momentos finais da partida o Corinthians buscou o gol da virada e o time parecia convicto de que poderia vencer, o que mostra que está adquirindo confiança.
Esse passo da evolução e do aumento do repertório parece, gradativamente, estar sendo dado, mas ainda falta conquistar o resultados, que seguem sendo muito discretos. Dos 11 jogos com Sylvinho, ele teve apenas duas vitórias, além de seis empates e três derrotas, aproveitamento de 36,36%, que deixaria o Timão brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.
Embora os 11 pontos atuais deixem o Corinthians no meio da tabela, e a atuação em campo esteja dando indícios de melhora, é preciso mais, pois em uma competição equilibrada como está a edição atual, a equipe pode ser atropelada a cada rodada que deixar de ganhar pontos importantes para as pretensões corintianas, que segue sendo a permanência na Série A.

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