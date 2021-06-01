Corinthians inaugura busto em homenagem a Wladimir

Crédito: Montagem/Divulgação/Corinthians

Na manhã desta terça-feira, o Corinthians inaugurou um busto em homenagem ao jogador que mais atuou com a camisa do clube: Wladimir. O evento foi marcado exatamente no dia em que o ex-lateral completou 49 anos desde que vestiu pela primeira vez a camisa alvinegra como profissional, em 1972.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Com 806 jogos entre 1972 e 1987, Wladimir ficará eternizado no Parque São Jorge com a homenagem, que reuniu dirigentes corintianos e ex-jogadores companheiros do ídolo na época em que defendeu a camisa corintiana.

Além de ser recordista de jogos disputados pelo clube, Wladimir foi protagonista em dois dos mais importantes momentos da história do Corinthians: o título do Campeonato Paulista de 1977, que acabou com o jejum; e a idealização e participação no movimento Democracia Corinthiana, ação sociopolítica inédita no futebol mundial, no início dos anos 80.A data escolhida para o evento, 1º junho, é especial, pois, neste mesmo dia, há 49 anos, o ex-lateral vestia pela primeira vez o manto do Corinthians, contra o Besiktas, em Istambul, em um amistoso, que teve vitória do Timão por 3 a 0.

Wladimir, atualmente com 66 anos, se junta a outros nomes que já haviam recebido a homenagem do clube, como Neco, Cláudio, Baltazar, Luizinho, Sócrates, Rivellino, Teleco, Ronaldo Giovaneli e Marcelinho Carioca.