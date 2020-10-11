Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians goleia a Ponte Preta por 7 a 0 no Brasileirão Feminino

Timão se impõe em Campinas, atropela a Macaca e, com o resultado, garante a melhor campanha da primeira fase da competição nacional com uma rodada a ser disputada...
LanceNet

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 19:22

Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians
Neste domingo, pela penúltima rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino, o Corinthians visitou a Ponte Preta, em Campinas, e goleou as donas da casa por 7 a 0. Grazi, três vezes, Gabi Portilho, duas, Cacau e Paulinha marcaram para o Timão, que garantiu a melhor campanha da competição.No ataque desde o primeiro minuto, o Corinthians apertava a Ponte, que buscava se defender como era possível. Com muito volume, o Timão explorava principalmente as laterais e ali encontrava o caminho mais curto para o gol.
Assim, aos 17 minutos, Cacau cruzou pela esquerda e, com categoria, Gabi Portilho se antecipou e conseguiu um desvio na bola, fazendo ela bater na trave antes de entrar, abrindo o placar no Moisés Lucarelli. Dois minutos depois, Poliana, pela direita, cruzou para o meio da área e, de cabeça, Grazi tocou para o fundo da rede, marcando seu primeiro gol em um jogo histórico para a camisa 7, que comemorava seu 160º jogo com a camisa alvinegra.Aos 26, foi a vez de Cacau buscar o cruzamento pela esquerda. A bola subiu e, na queda, Grazi pegou de primeira, com muita força, ampliando o marcador e aumentando sua contagem pessoal e encerrando a conta no primeiro tempo.
Com uma primeira metade avassaladora, poderia ser esperada uma etapa final mais moderada das alvinegras. Grande engano. Logo no primeiro minuto, Pardal lançou Gabi Portilho, que viu a goleira adiantada e, com categoria, tocou por cobertura, fazendo o quarto do Timão, seu segundo no jogo.
No lance seguinte, aos dois, Gabi Portilho jogou rasteiro para a área, Gabi Nunes fez o corta-luz e, com firmeza, Cacau bateu seco para colocar o quinto gol no placar do Moisés Lucarelli. Com cinco de vantagem, aí sim o Corinthians passou a administrar o resultado. Ainda assim, chegava com perigo e criava diversas chances de ampliar, principalmente com Pâmela e Gabi Nunes.
Aos 36 minutos, Grazi recebeu na entrada da área e, com muita categoria, bateu colocado no ângulo, marcando o seu terceiro gol no jogo, o sexto do Timão na tarde de domingo, que ainda veria mais um tento em Campinas.
Para fechar a goleada, aos 43 minutos, Gabi Nunes, pelo meio, encontrou Paulinha entrando livre na área. A camisa 21 recebeu em velocidade e, com calma, levou a bola até quase a pequena área, onde deslocou a goleira para sacramentar o marcador em 7 a 0, um atropelamento na Macaca.
Com a vitória, o Timão confirma a primeira colocação geral na primeira fase do Brasileiro e espera a definição do oitavo colocado para saber seu adversário nas quartas de final do nacional. O Corinthians encerra a sua participação na primeira fase na quarta-feira, às 19h30, na Fazendinha, diante do Santos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crea aponta falhas em detonação para obra de ponte que danificou casa no ES
Imagem de destaque
Ex de Ivete Sangalo, Daniel Cady fala sobre a cantora
Imagem de destaque
4 erros financeiros que podem fechar a sua empresa no primeiro ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados