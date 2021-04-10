Corinthians finaliza preparação para pegar o Guarani; veja provável time

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde deste sábado, o Corinthians encerrou a preparação para a retomada do Campeonato Paulista. Neste domingo, às 20h, o Timão visita o Guarani no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, em partida válida pela 11ª rodada do estadual. Equipe deve ter novidades para enfrentar o Bugre fora de casa.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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No Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), os atletas realizaram o aquecimento sob orientações da equipe de preparação física. Depois, no Campo 3 (Roberto Rivellino), o técnico Vagner Mancini promoveu um treino de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria do clube.Mateus Vital segue sendo o principal desfalque de Mancini, já que continua em recuperação de artroscopia no joelho direito. Além dele, Guilherme Biro está no departamento médico por uma lesão na coxa esquerda. Sem contar Danilo Avelar, Ruan Oliveira e Gustavo Mantuan permanecem fora de combate.

Segundo o "Meu Timão", Mancini deve promover alterações na defesa, no meio e no ataque, com as entradas de Bruno Méndez, Vitinho e Cauê nos lugares de Jemerson, Cazares e Jô. Um provável Corinthians para enfrentar o Guarani é: Cássio; Fagner, Bruno Méndez (Jemerson), Gil e Fábio Santos; Gabriel, Otero e Vitinho; Gustavo Mosquito, Rodrigo Varanda e Cauê (Jô).