Corinthians finaliza preparação para o Majestoso; veja provável escalação

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians está pronto para mais um clássico nesta temporada. Na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, o Timão encerrou a preparação para o duelo diante do São Paulo, que acontece neste domingo, às 11h, no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe deve ter novidade em relação àquela que enfrentou o Fortaleza na última quarta-feira.Nessa derradeira atividade antes do Majestoso, o técnico Tiago Nunes promoveu um treino tático para fazer os últimos ajustes na equipe para o Majestoso. Além disso, o comandante corintiano realizou uma atividade de bolas paradas. Vale lembrar que as informações são passadas pelo clube, já que a imprensa não tem acesso ao CT por conta dos protocolos de saúde.

Segundo o jornalista Flávio Ortega, da ESPN, Tiago Nunes mexeu na equipe e Ramiro deve voltar a ser titular no clássico. O meio-campista ocuparia a posição de Ruan Oliveira, novidade do treinador na quinta rodada. Sendo assim, Gabriel permanece no banco de reservas e Éderson continua no meio-campo ao lado de Cantillo, assim como Araos deve seguir como preferido em relação a Luan, e Léo Natel em relação a Mateus Vital, que deverá ser opção durante o jogo.

Um provável Corinthians nessa configuração é: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley; Cantillo e Éderson; Ramiro, Araos e Léo Natel; Jô.