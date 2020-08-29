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Corinthians finaliza preparação para o Majestoso; veja provável escalação

Timão treinou na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, e encerrou as atividades de olho no clássico contra o São Paulo. Time deve ter novidade em relação ao último jogo...
LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2020 às 14:27

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 14:27

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians está pronto para mais um clássico nesta temporada. Na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, o Timão encerrou a preparação para o duelo diante do São Paulo, que acontece neste domingo, às 11h, no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe deve ter novidade em relação àquela que enfrentou o Fortaleza na última quarta-feira.Nessa derradeira atividade antes do Majestoso, o técnico Tiago Nunes promoveu um treino tático para fazer os últimos ajustes na equipe para o Majestoso. Além disso, o comandante corintiano realizou uma atividade de bolas paradas. Vale lembrar que as informações são passadas pelo clube, já que a imprensa não tem acesso ao CT por conta dos protocolos de saúde.
Segundo o jornalista Flávio Ortega, da ESPN, Tiago Nunes mexeu na equipe e Ramiro deve voltar a ser titular no clássico. O meio-campista ocuparia a posição de Ruan Oliveira, novidade do treinador na quinta rodada. Sendo assim, Gabriel permanece no banco de reservas e Éderson continua no meio-campo ao lado de Cantillo, assim como Araos deve seguir como preferido em relação a Luan, e Léo Natel em relação a Mateus Vital, que deverá ser opção durante o jogo.
Um provável Corinthians nessa configuração é: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley; Cantillo e Éderson; Ramiro, Araos e Léo Natel; Jô.
Com um jogo a menos, o Alvinegro está na 12ª posição na tabela com cinco pontos e busca a segunda vitória na competição nacional. Será o primeiro clássico do Corinthians neste Brasileirão. O elenco permanece concentrado no CT Joaquim Grava até a saída para a partida deste domingo, no Morumbi.

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