Corinthians fecha preparação para pegar o Atlético-GO na Copa do Brasil; veja provável escalação

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians está pronto para mais um duelo válido pela Copa do Brasil. Na tarde desta terça-feira, o Timão fez o último treino preparatório antes da partida de ida da terceira fase da competição, diante do Atlético-GO. O confronto acontece nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. Gabriel treinou sem restrições e está relacionado para o duelo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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No Campo 3 (Roberto Rivellino), o elenco participou do aquecimento e de um trabalho intenso de "bobinho'. Em seguida, no Campo 4 (Cláudio Christóvam de Pinho), o técnico Sylvinho comandou um treinamento de bolas paradas ofensivas e defensivas, seguido de uma atividade tática. Ele orientou os atletas sobre posicionamento com explicações individuais dentro do setor.

Para finalizar, foram realizadas cobranças de pênaltis sob orientação da comissão técnica. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações são fornecidas pelo clube.A novidade do dia foi a confirmação de Gabriel treinando sem restrições. Ele se recuperou de incômodo muscular, que o tirou da partida de domingo, e está relacionado para o duelo desta quarta-feira. Ele deve ser titular da equipe.

Um possível Corinthians para pegar o Dragão é: Cássio; Fagner, Gil (João Victor), Raul Gustavo e Lucas Piton; Gabriel (Camacho), Ramiro e Roni; Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Luan.

Os desfalques para a partida são o volante Xavier e o meio-campista Ruan Oliveira, em fase de transição com a preparação física. Cauê (trauma no tornozelo direito), Jemerson (lesão muscular no posterior da coxa esquerda), além de Danilo Avelar e Gustavo Mantuan (lesões de ligamento cruzado anterior) seguem em recuperação no departamento médico.

Confira os relacionados do Timão para o confronto: