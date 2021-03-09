Corinthians estreia uniforme de treino com novo patrocinador máster

O Corinthians estreou nesta terça-feira seu novo uniforme de treino para a temporada. A camisa, na cor preta, conta com o patrocínio máster da Neo Química.A marca da farmacêutica já vinha sendo exibida no uniforme alvinegro desde o Brasileirão, após ter anunciado acordo no dia 25 de janeiro. No entanto, os uniformes de treinos ainda não tinham a estampa da empresa.
As antigas camisas eram na cor cinza e tinha o BMG como patrocinador máster. O banco migrou para o ombro do uniforme, enquanto a Neo Química assumiu o espaço principal.
O elenco do Corinthians se reapresentou nesta terça-feira, depois de ter ganhado folga na última segunda. São cinco dias de trabalho até a próxima partida, no domingo, contra o São Caetano, no Anacleto Campanella.