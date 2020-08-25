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futebol

Corinthians encerra preparação para pegar o Fortaleza; veja provável time

No último treino antes do duelo diante da equipe cearense, o técnico Tiago Nunes promoveu um trabalho técnico de passes e uma atividade tática com o elenco...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 18:18

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 18:18
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians está pronto para mais um desafio válido pelo Campeonato Brasileiro. Na tarde desta terça-feira, o Alvinegro realizou o último treino preparatório para o duelo diante do Fortaleza, que acontece nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena em Itaquera, pela quinta rodada da competição.Com o recém-contratado Otero em campo, O técnico Tiago Nunes iniciou as atividades do dia com um trabalho técnico de passes. Depois, fez os últimos ajustes táticos na equipe para a partida contra os cearenses. Vale lembrar que de acordo com o protocolo de retomado do futebol, a imprensa não pode acompanhar as atividades in loco. As informações são fornecidas pelo clube.
Como já vinha treinando nos últimos dias e seu nome apareceu no BID da CBF na última segunda-feira, Otero está à disposição da comissão técnica para participar do jogo e deve estar entre os relacionados para enfrentar o Fortaleza. A dúvida é se o venezuelano será titular ou não. Mateus Vital, por sua vez, volta para a lista dos que vão para a partida após se recuperar de amigdalite. Sendo assim, a formação do setor ofensivo de Tiago Nunes é uma incógnita.
Sob mistério, uma provável escalação do Corinthians para esta quarta-feira é: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley; Gabriel e Cantillo; Ramiro (Léo Natel), Araos (Luan) e Mateus Vital (Otero ou Léo Natel); Jô.
Seguindo o protocolo do Brasileirão, os atletas e a comissão técnica permanecerão concentrados no Hotel Gildasio Miranda, dentro do CT, até a saída para a Arena para a partida que começa às 21h30, pela quinta rodada da competição. Neste momento, com quatro pontos em nove possíveis, o Timão ocupa a 14ª posição na tabela, com dois jogos a menos em relação ao líder Internacional, que está com 12 pontos em 15 disputados.

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