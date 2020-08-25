Corinthians encerra preparação para pegar o Fortaleza; veja provável time

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians está pronto para mais um desafio válido pelo Campeonato Brasileiro. Na tarde desta terça-feira, o Alvinegro realizou o último treino preparatório para o duelo diante do Fortaleza, que acontece nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena em Itaquera, pela quinta rodada da competição.Com o recém-contratado Otero em campo, O técnico Tiago Nunes iniciou as atividades do dia com um trabalho técnico de passes. Depois, fez os últimos ajustes táticos na equipe para a partida contra os cearenses. Vale lembrar que de acordo com o protocolo de retomado do futebol, a imprensa não pode acompanhar as atividades in loco. As informações são fornecidas pelo clube.

Como já vinha treinando nos últimos dias e seu nome apareceu no BID da CBF na última segunda-feira, Otero está à disposição da comissão técnica para participar do jogo e deve estar entre os relacionados para enfrentar o Fortaleza. A dúvida é se o venezuelano será titular ou não. Mateus Vital, por sua vez, volta para a lista dos que vão para a partida após se recuperar de amigdalite. Sendo assim, a formação do setor ofensivo de Tiago Nunes é uma incógnita.

Sob mistério, uma provável escalação do Corinthians para esta quarta-feira é: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley; Gabriel e Cantillo; Ramiro (Léo Natel), Araos (Luan) e Mateus Vital (Otero ou Léo Natel); Jô.