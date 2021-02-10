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Corinthians encerra preparação para enfrentar o Athletico-PR; confira provável escalação

O técnico Vagner Mancini comandou atividades de bolas paradas na véspera do confronto direto por vaga na pré-Libertadores...
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Publicado em 

09 fev 2021 às 21:52

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 21:52

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O Corinthians encerrou nesta terça-feira (9) a sua preparação para enfrentar o Athletico-PR, nesta quarta-feira (10), às 21h30, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, confronto direto importante para as pretensões corintianas de garantir uma vaga na pré-Libertadores de 2021. > Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos
Na véspera do confronto diante do Furacão, os atletas corintianos, comandados pelo técnico Vagner Mancini, fizeram trabalhos de bola parada, tanto defensiva, quanto ofensiva. No fim da atividade, os jogadores também realizaram um coletivo em campo reduzido.
Os jogadores permaneceram no Centro de Treinamentos Joaquim Grava após o treinamento, onde se hospedaram no Hotel Gildásio Miranda, que fica na parte interna do CT.
O provável Corinthians para encarar o Athletico-PR tem Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo; Gustavo Silva, Araos e Otero (Mateus Vital); Léo Natel (Jô).
Início de transição
O zagueiro Jemerson, com uma torção no joelho, e o meia Cazares, com estiramento muscular, iniciaram a transição no gramado, mas ainda não possuem condições de ser relacionados.

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