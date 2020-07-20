Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians empresta Richard ao Athletico-PR até o fim de 2021

Assim como a rescisão com o zagueiro Pedro Henrique, o empréstimo do volante foi oficializado no BID da CBF nesta segunda-feira. Pelo negócio, Timão receberá R$ 3 milhões...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2020 às 19:01

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 19:01

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Depois da saída confirmada de Pedro Henrique, mais um jogador do Corinthians terá como destino o Athletico-PR. Dessa vez foi o volante Richard, que será emprestado ao Furacão até o fim de 2021. O contrato do jogador com o novo clube foi registrado no BID e publicado nesta segunda-feira. Pela negociação o Timão receberá 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões).A transferência entre os clubes já estava acertada desde a semana passada, assim como a de Pedro Henrique, no entanto ainda havia a dúvida se o Athletico poderia registrar os jogadores mesmo com a punição da Fifa, que impediria os paranaenses de contratarem por duas janelas. Como a CBF quer mais explicações sobre a sanção, as novas inscrições foram permitidas.
O Furacão foi punido por conta da contratação de Rony, em 2018, quando o atacante deixou o Albirex Niigata-JAP em litígio. Atualmente no Palmeiras, o atleta também recebeu uma punição e ficará quatro meses sem poder entrar em campo, mas seu estafe já recorreu para tentar um novo julgamento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados