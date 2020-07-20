Corinthians empresta Richard ao Athletico-PR até o fim de 2021

Depois da saída confirmada de Pedro Henrique, mais um jogador do Corinthians terá como destino o Athletico-PR. Dessa vez foi o volante Richard, que será emprestado ao Furacão até o fim de 2021. O contrato do jogador com o novo clube foi registrado no BID e publicado nesta segunda-feira. Pela negociação o Timão receberá 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões).A transferência entre os clubes já estava acertada desde a semana passada, assim como a de Pedro Henrique, no entanto ainda havia a dúvida se o Athletico poderia registrar os jogadores mesmo com a punição da Fifa, que impediria os paranaenses de contratarem por duas janelas. Como a CBF quer mais explicações sobre a sanção, as novas inscrições foram permitidas.