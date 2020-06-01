Corinthians e patrocinadora rompem contrato por conta da crise financeira

Crédito: Divulgação/Corinthians

Por conta da crise financeira provocada pela pandemia de coronavírus, o Corinthians e a MarjoSports anunciaram a rescisão do contrato de patrocínio que iria até dezembro deste ano. O rompimento do acordo, que se iniciou em abril de 2019, foi divulgado em nota oficial na manhã desta segunda-feira.

Segundo o comunicado publicado pelo clube, as partes decidiram romper o contrato em comum acordo diante das consequências econômicas trazidas pela paralisação das competições. A marca há mais de um ano exibia seu logo nas mangas da camisa corintiana e recebeu agradecimentos pela parceria.E MAIS:Corinthians reforça seu repúdio ao racismo: 'Basta, não se cale'Confira top 15 de quem mais deu assistências no século no CorinthiansHá 25 anos: veja gols de 5 a 0 do Timão sobre Vasco na Copa do BRCom máscaras do clube, corintianos se manifestam contra BolsonaroDa base à titularidade em 12 dias: Lucas Piton relata ao L! sua ascensão no Corinthians: 'Tudo muito rápido'Cauteloso, Love torce por volta 'em breve' para evitar demissões Em recentes entrevistas, o presidente Andrés Sanchez dizia que até aquele momento nenhum patrocinador havia deixado o clube, mas todos eles renegociavam os pagamentos devido à situação financeira. Alguns suspenderam o pagamento e outros reduziram um percentual.

Com a saída da MarjoSports, o Timão agora tem oito patrocinadores em sua camisa. São eles: Banco BMG (máster), Totvs, Cartão de Todos, Hapvida, Midea, Ale, Joli e Poty. Além de, é claro, a Nike, como fornecedora de material.

Veja na íntegra a nota oficial divulgada pelo Corinthians sobre o rompimento:

"O Sport Club Corinthians Paulista e a MarjoSports Live Score, startup de tecnologia voltada ao mundo do entretenimento esportivo, informam ao mercado que decidiram em comum acordo encerrar o contrato de patrocínio iniciado em abril de 2019.

A medida, tomada de maneira amigável, faz parte de uma série de procedimentos adotados pelo clube e pela empresa para o enfrentamento das consequências econômicas ocasionadas pela pandemia da Covid-19 em função da suspensão das competições.