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Corinthians divulga balancete trimestral com superávit de R$ 3,5 milhões; dívida continua alta

Após lucrar R$ 1 milhão no primeiro bimestre do ano, o clube voltou a mostrar resultado positivo na somatória dos três primeiros meses de 2021. Dívida está em R$ 952 milhões...

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 16:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jun 2021 às 16:53
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta terça-feira, o Corinthians divulgou o balancete do primeiro trimestre de 2021 e ele veio com boas notícias para o torcedor, já que foi apresentado um superávit de R$ 3,535 milhões nesses três primeiros meses do ano. No entanto, a dívida total teve um pequeno aumento em relação a fevereiro, passando de R$ 950 milhões e segue longe de estar controlada.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre o desempenho do Corinthians no Brasileirão por pontos corridos
Esse resultado positivo tem a ver com a política de austeridade aplicada desde o início da gestão de Duilio Monteiro Alves, que cortou gastos no departamento de futebol, diminuindo a folha salarial. Mais ajustes estão previstos para os próximos meses. A ideia é cortar 20% de todos os gastos do clube. Além disso, o clube conseguiu trazer novas receitas como novos patrocínios.
Sendo assim, o futebol teve um superávit de R$ 24,547 milhões no período, enquanto o clube social teve um déficit de R$ 21,012 milhões. Por isso, o resultado líquido desses dois meses foi de R$ 3,535 milhão. Vale lembrar que no ano passado, somados os 12 meses, o prejuízo foi de R$ 123,3 milhões.Entre o fim do mês de fevereiro e o fim do mês de março, as receitas de patrocínio e publicidade, e direitos de TV tiveram um aumento. Confira:
Patrocínio e Publicidades28/2 - R$ 13.444 milhões31/3 - R$ 23.538 milhões
Direitos de TV28/2 - R$ 53.368 milhões31/3 - R$ 88.586 milhões
No período, houve um acréscimo de R$ 45.312 milhões, além de R$ 6,572 a mais em repasse de direitos federativos, ou seja, venda de jogadores. São cerca de R$ 51,9 milhões de diferença, mas acontece que as despesas com o futebol tiveram um aumento de R$ 20,6 milhões durante o mês, o que impediu também que o superávit fosse maior. No entanto, o que pesa é o clube social, que teve R$ 7 milhões a mais de prejuízo entre um mês e outro.
Em relação ao endividamento total do clube, houve um pequeno aumento na comparação com o fim de fevereiro: de R$ 950,3 milhões, ela subiu para R$ 952,3 milhões no fim de março. Diante dos critérios adotados pelo LANCE! para analisar o balanço, o ano de 2020 fechou com uma dívida de R$ 956,9 milhões. Esse valor, nesses três primeiros meses de 2021, caiu R$ 4,6 milhões.

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