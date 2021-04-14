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Corinthians conhece último adversário na fase de grupos da Sul-Americana; confira o cronograma

Com uma camisa pesada no cenário continental, o Peñarol (URU) se classificou para o grupo E da competição. Além do Uruguai, o Timão tem viagens até Paraguai e Peru...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2021 às 07:30
Crédito: AFP
A vitória por 4 a 1 sobre os compatriotas uruguaios do Cerro Largo, nesta terça-feira (13), no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, pelo jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana, colocou o tradicional Peñarol no grupo do Corinthians no torneio continental.
Além do Timão e dos aurinegros, compõem o grupo E da competição: Sport Huancayo (PER) e River Plate (PAR). Apenas um entre os quatro avançarão às oitavas de final, onde também entrarão os terceiros colocados de cada grupo da Conmebol Libertadores. Com a definição do último classificado da chave, os corintianos já possuem cronograma definido em busca do título inédito.
A estreia alvinegro acontecerá na próxima quinta-feira (22), às 21h30, no estádio Defensores del Chaco, contra o River. Na sequência, o clube do Parque São Jorge faz o seu primeiro jogo em casa, ainda abril, no dia 29, contra o Peñarol, às 19h15.
As outras quatro partidas da fase de grrupos acontecerão em maio, com o Corinthians encarando o Huancayo, no Peru, dia 6, e, em São Paulo, no dia 20; a volta contra o Peñarol, na capital uruguaia, será no dia 13; e, fechando a sua trajetória na fase de grupos, o Corinthians encarará o River Plate paraguaio, na Neo Química Arena, no dia 26.
Das três viagens que o Timão fará no seu início pela Sul-Americana, a mais distante será à Huancayo: 4.577 km. A cidade peruana fica a pouco mais de 300 km da capital do país, Lima.
Montevidéu e Assunção possui distâncias mais amenas, 1.928 e 1.351 km, respectivamente.

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