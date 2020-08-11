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futebol

Corinthians confirma três casos positivos para Covid-19

Clube optou por manter em sigilo os nomes das pessoas infectadas e não esclareceu se são jogadores, membros da comissão ou funcionários. Trio não viajou para Minas Gerais...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 15:47

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 15:47

Crédito: Corinthians/Divulgação
Nesta terça-feira, o Corinthians informou que três pessoas de sua delegação foram retiradas da viagem para Belo Horizonte, onde a equipe estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, na próxima quarta. O clube optou por manter sigilo sobre os nomes e não informou se os infectados são jogadores, membros da comissão técnica ou funcionários envolvidos com o departamento de futebol profissional.
Na manhã da última segunda-feira, o Corinthians realizou os exames para Covid-19 de acordo com a Diretriz Técnica Operacional de Retorno das Competições CBF. Nesta terça, o clube recebeu os resultados e cortou da viagem as três pessoas que testaram positivo.
O Alvinegra viajou para Minas Gerais em voo fretado e cumpre todas as medidas de segurança impostas pela CBF. Na quarta, às 19h15, o Timão mede forças com o Atlético-MG, no Mineirão, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Leia, na íntegra, a nota publicada pelo Corinthians:
'O Sport Club Corinthians Paulista informa que precisou retirar três pessoas da delegação que viajou a Belo Horizonte, para a partida diante do Atlético-MG, pela segunda rodada do Brasileirão, após estas testarem positivo para Covid-19 – seguindo exames previstos na Diretriz Técnica Operacional de Retorno das Competições CBF.
Os nomes serão mantidos em sigilo, porém, ressalta-se, mais uma vez, que toda a delegação que participará da partida realizou testes PCR e sorológicos e tiveram o resultado negativo para o vírus.'

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