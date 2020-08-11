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futebol

Corinthians confirma testes positivos para COVID-19 de Gil e Léo Natel

Dupla desfalca o Timão na estreia do Campeonato Brasileiro nesta quarta, em Minas Gerais. Terceira pessoa infectada é um funcionário do clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2020 às 19:11

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 19:11

Crédito: Gil é titular absoluto do Corinthians e está fora da estreia no Brasileirão (Reprodução / Dugout
No fim da tarde desta terça-feira, o Corinthians confirmou que o zagueiro Gil e o atacante Léo Natel testaram positivo para COVID-19 e estão afastados dos trabalho e do restante de toda a delegação alvinegra. A terceira pessoa infectada pelo vírus é um funcionário do clube, que está recebendo toda a atenção necessária da equipe médica do Alvinegro.
Cumprindo a Diretriz Técnica Operacional de Retorno das Competições CBF, o Corinthians realizou exames com todos os jogadores e funcionários. O teste de RT-PCR do trio deu positivo para COVID-19. Gil, Léo Natel e o funcionário que teve o nome preservado realizaram o exame sorológico nesta terça e o resultado será entregue ao clube na próxima quarta. Até lá, eles seguem afastados e isolados.
O curioso é que Gil e Léo Natel treinaram normalmente no CT Joaquim Grava na manhã desta terça-feira com seus companheiros de trabalho. O defensor, inclusive, foi o escolhido do clube para a coletiva de imprensa e atendeu aos jornalistas em uma conferência digital.Com a ausência de Gil, o técnico Tiago Nunes passa a ter três baixas em sua equipe titular. Além do zagueiro, os laterais Fagner, com dores no tornozelo direito, e Carlos Augusto - cortado da viagem para tratar da negociação com o Monza, da Itália - também estão fora. O argentino Mauro Boselli, que se recupera da cirurgia no osso da face, também está fora.
Sendo assim, uma provável escalação do Corinthians para a estreia no Campeonato Brasileiro tem Cássio; Michel Macedo, Bruno Méndez, Danilo Avelar e Sidcley; Gabriel e Ederson (Victor Cantillo); Ramiro, Luan (Ángelo Araos) e Mateus Vital; Jô.
O jogo contra o Atlético-MG é válido pela segunda rodada da competição nacional - o Corinthians esteve ausente da rodada de abertura por estar envolvido com a final do Paulistão. O duelo com o Galo será na próxima quarta-feira, às 19h15, no estádio do Mineirão.Leia, na íntegra, o comunicado emitido pelo Corinthians:
'O Sport Club Corinthians Paulista esclarece que o zagueiro Gil e o atacante Léo Natel são os dois atletas que tiveram os testes de RT-PCR positivo para a Covid-19 e, conforme previsto na Diretriz Técnica Operacional de Retorno das Competições CBF, foram afastados da delegação.
Os exames sorológicos para Covid-19 foram realizados na manhã desta terça-feira (11) e têm previsão de entrega dos resultados amanhã (12).
Desta forma, o Clube e o Departamento Médico decidiram preservar todos os envolvidos na partida desta quarta (12), às 19h15, diante do Atlético-MG, e retirou os jogadores da viagem mesmo existindo evidências de que os exames de RT-PCR podem permanecer positivos durante um longo período, mesmo após já terem cumprido quarentena, e sem transmissão do vírus.
O terceiro membro afastado foi um colaborador que testou inconclusivo no RT-PCR e será submetido a nova testagem.'

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