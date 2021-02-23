Corinthians comemora 91 anos de título que virou trecho do hino: 'Campeão dos Campeões'

Crédito: Arquivo Corinthians

“Salve o Corinthians, o Campeão dos Campeões”. Essa é a frase que abre o hino oficial do Corinthians, mas de onde surgiu a expressão tão cantada pela Fiel é algo que nem todos sabem: foi de um importante título conquistado pelo clube há exatamente 91 anos, quando vivia uma das melhores fases da sua história.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Em 1930, a Apea (Associação Paulista de Esportes Atléticos) resolveu promover uma disputa entre os campeões Paulista e Carioca de 1929. Assim, o Corinthians, que vinha de um bicampeonato estadual em 1928/29, e o Vasco, premiado no estado do Rio de Janeiro, disputaram a Taça Apea em melhor de três partidas.

No primeiro embate, no dia 16 de fevereiro, o Timão venceu por 4 a 2, na Fazendinha. O segundo foi realizado no dia 23 de fevereiro, em São Januário. Nele, o Vasco começou melhor e fez 2 a 0. Tudo se encaminhava para a disputa do terceiro jogo, mas a 18 minutos do apito final o Alvinegro virou o placar, vencendo a partida por 3 a 2.

Com gols de De María, Peres e Gambinha em 15 minutos, o Timão venceu o Vasco em um São Januário lotado, superando o adversário pela segunda vez, e assim conquistou a Taça Apea sem a necessidade do terceiro jogo. Por isso, o Corinthians passou a ser conhecido como o “Campeão dos Campeões” – a equipe ainda conquistaria o tri estadual em 1930.