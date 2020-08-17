Corinthians avança no negócio e fica perto de fechar contratação de Otero

O Corinthians está mais próximo de anunciar um novo reforço para a temporada. Isso porque o clube avançou na negociação com o Atlético-MG e está por detalhes de fechar a contratação de Otero, por empréstimo. A informação foi divulgada primeiramente pelo GE e confirmada pelo LANCE!.A negociação já se arrasta desde a semana passada, mas evoluiu nas últimas horas para um desfecho positivo para o Timão, que ficará com o venezuelano por um ano sem pagar nada pelo empréstimo, arcando apenas com o salário integral do jogador. Segundo apurou o LANCE!, os vencimentos do meia serão menores do que aqueles que ele dispõe atualmente no Galo.
Aliás, a questão salarial foi um dos pontos que facilitaram a liberação do jogador pelo clube mineiro, uma vez que ele recebeu um reajuste previsto em contrato recentemente e não faz parte dos planos de Jorge Sampaoli, ou seja, um atleta com salário alto e "encostado". Com o TImão interessado em contar com o seu futebol, o Atlético-MG optou por negociar o empréstimo sem custos.
Otero tem contrato até junho de 2021 com o Galo e chega para o Corinthians para ser mais uma opção de armação para o meio-campo do time. Apesar de a necessidade de momento do treinador ser um atacante de velocidade pelo lado do campo, o venezuelano é visto como uma oportunidade de mercado para fortalecer o elenco. O anúncio deve acontecer ainda nesta semana.