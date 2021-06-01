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futebol

Corinthians apresenta redução na dívida com direitos de imagem

No balancete divulgado pelo clube nesta terça-feira, houve uma queda no valor acumulado dos débitos com o jogadores de cerca de R$ 12,2 milhões entre fevereiro e março...

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 17:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jun 2021 às 17:47
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Em ano de redução de despesas e de controle do endividamento, o Corinthians tem mostrado resultados positivos nos três primeiros meses de 2021. Um dos fatores que apresentou melhora foi a quitação de débitos em relação a direitos de imagem de jogadores do elenco atual ou que já deixaram o clube. Entre fevereiro e março, o Alvinegro reduziu cerca de R$ 12,2 milhões dessa dívida.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre o desempenho do Corinthians no Brasileirão por pontos corridos
Em 31 de dezembro de 2020, os valores devidos em relação a direitos de imagem estavam na casa de R$ 121,442 milhões, que acabou aumentando nos dois primeiros meses de 2021 para R$ 124,157 milhões. A quantia chamou a atenção, principalmente pelo crescimento dela na comparação com o fim de 2019, que indicava R$ 48,452 milhões, ou seja, o montante quase triplicou.
Acontece que esse endividamento tem dado sinais de redução, pelo menos foi o que mostrou o balancete do clube nesse primeiro trimestre de 2021. Segundo o documento, R$ 111,901 milhões era o valor o que o Timão estava devendo em 31 de março deste ano por conta de atraso no pagamento de direitos de imagem. São R$ 12,2 milhões a menos em um período de um mês.
Isso não muda o status da dívida, que ainda é alta e se soma a outros débitos que o clube acumulou ao longo dos últimos anos, como pagamento a fornecedores (R$ 192,666 milhões), além de encargos e obrigações sociais (R$ 160,552 milhões), ambos endividamentos de curto prazo, ou seja, que precisam ser pagos em ate um ano. Sem contar os empréstimos bancários.
Dívidas a serem pagas em até um ano (balanço do primeiro trimestre):
Empréstimos e Financiamentos - R$ 57,614 milhões (R$ 59,447 milhões)Fornecedores - R$ 192,666 milhões (R$ 217.153 milhões)Direitos de imagem - R$ 111,901 milhões (R$ 124,157 milhões)Obrigações e Encargos Sociais - R$ 160,552 milhões (R$ 167.,598 milhões)Obrigações tributárias - R$ 7,495 milhões (R$ 6,174 milhões)Tributos - R$ 22,147 milhões (R$ 22,221 milhões)

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