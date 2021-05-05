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Corinthians anuncia Tarcísio Pugliese como novo treinador do Sub-20

Profissional de 40 anos tem trabalhos em times profissionais com títulos estaduais e de Série C no currículo...
LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 18:45

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 18:45

Crédito: Miguel Schincariol/Ituano
O time sub-20 do Corinthians tem um novo treinador: Tarcísio Pugliese. Com passagem pelo futebol profissional, dirigindo equipes como Ituano, Guarni XV de Piracicaba, entre outras, o técnico ocupa a lacuna que estava aberta desde a saída de Dyego Coelho do cargo, em janeiro.
– Estou muito feliz com a oportunidade de dirigir a equipe Sub-20 do Corinthians, um clube com uma história de formação de grandes atletas para o futebol. Será um ótimo desafio para a minha carreira participar deste projeto pensando no futuro do clube. Espero poder entregar um bom trabalho pensando no desenvolvimento desses meninos – disse o profissional ao site oficial do Timão.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos do CorinthiansAos 40 anos de idade, Tarcísio, que é graduado em Educação Física, iniciou a sua carreira no futebol como preparador físico, sendo auxiliar técnico na Ponte Preta, Nacional (AM) e Amerciano (RJ). Em 2006, quando tinha 26 anos, assumiu o seu primeiro time profissional, o Guaçuano, do Mogi Guaçu, interior de São Paulo.
Pugliesi tem três titulos em sua carreira: em 2009, conquistou o campeonato mato-grossense, com a Luverdense; em 2010, o acriano, com o Rio Branco; e em 2012, a Série C do Brasileiro, com o Oeste.
A estreia do novo comandante do “Timãozinho” será no dia 27 de junho, quando a equipe estreia no Campeonato Brasileiro Sub-20. O início dos seus trabalhos com o grupo será já nesta quinta-feira (6).

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