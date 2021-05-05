Corinthians anuncia Tarcísio Pugliese como novo treinador do Sub-20

Crédito: Miguel Schincariol/Ituano

O time sub-20 do Corinthians tem um novo treinador: Tarcísio Pugliese. Com passagem pelo futebol profissional, dirigindo equipes como Ituano, Guarni XV de Piracicaba, entre outras, o técnico ocupa a lacuna que estava aberta desde a saída de Dyego Coelho do cargo, em janeiro.

– Estou muito feliz com a oportunidade de dirigir a equipe Sub-20 do Corinthians, um clube com uma história de formação de grandes atletas para o futebol. Será um ótimo desafio para a minha carreira participar deste projeto pensando no futuro do clube. Espero poder entregar um bom trabalho pensando no desenvolvimento desses meninos – disse o profissional ao site oficial do Timão.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos do CorinthiansAos 40 anos de idade, Tarcísio, que é graduado em Educação Física, iniciou a sua carreira no futebol como preparador físico, sendo auxiliar técnico na Ponte Preta, Nacional (AM) e Amerciano (RJ). Em 2006, quando tinha 26 anos, assumiu o seu primeiro time profissional, o Guaçuano, do Mogi Guaçu, interior de São Paulo.

Pugliesi tem três titulos em sua carreira: em 2009, conquistou o campeonato mato-grossense, com a Luverdense; em 2010, o acriano, com o Rio Branco; e em 2012, a Série C do Brasileiro, com o Oeste.