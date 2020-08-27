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Corinthians anuncia renovação de contrato com dois goleiros do elenco

Recém-promovidos da base do clube para o elenco principal, os jovens Guilherme Castellani e Matheus Donelli estenderam seus vínculos com o Timão nesta quinta-feira...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 19:43

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 19:43
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians anunciou na tarde desta quinta-feira a renovação de contrato com dois jovens goleiros de seu elenco principal. São eles: Matheus Donelli, de 18 anos, e Guilherme Castellani, de 20. Recém-promovidos da base, eles formam com Cássio e Walter o quarteto de arqueiros corintianos.Guilherme, que foi campeão da Copa do Brasil sub-17 com o Timão, passa a ter vínculo até o final de 2022 e não escondeu a emoção de assinar o contrato.
- Cheguei aqui aos 13 anos, passei por todas as categorias. A sensação é maravilhosa, não dá para explicar. Agora que estou realizando esse sonho, a felicidade é imensa, não só minha, da minha família também - disse Castellani.
Já Donelli, campeão do mundo sub-17 com a Seleção Brasileira e eleito o melhor goleiro da competição, renovou seu contrato até o final de 2024.
- Hoje estou com 18 anos e estou aqui desde os oito. É um momento muito especial. Tenho certeza que é só o início dessa história que vou conseguir construir - comemorou Matheus.

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