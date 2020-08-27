Corinthians anuncia renovação de contrato com dois goleiros do elenco

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians anunciou na tarde desta quinta-feira a renovação de contrato com dois jovens goleiros de seu elenco principal. São eles: Matheus Donelli, de 18 anos, e Guilherme Castellani, de 20. Recém-promovidos da base, eles formam com Cássio e Walter o quarteto de arqueiros corintianos.Guilherme, que foi campeão da Copa do Brasil sub-17 com o Timão, passa a ter vínculo até o final de 2022 e não escondeu a emoção de assinar o contrato.

- Cheguei aqui aos 13 anos, passei por todas as categorias. A sensação é maravilhosa, não dá para explicar. Agora que estou realizando esse sonho, a felicidade é imensa, não só minha, da minha família também - disse Castellani.

Já Donelli, campeão do mundo sub-17 com a Seleção Brasileira e eleito o melhor goleiro da competição, renovou seu contrato até o final de 2024.