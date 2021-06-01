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Corinthians anuncia Carlos Brazil, ex-Vasco, como novo gerente geral das categorias de base

O executivo, que estava no clube carioca, é ex-presidente e atual diretor do Movimento de Clubes de Formação do Futebol Brasileiro além de professor e palestrante na CBF Academy...

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 18:02

LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 18:02
Crédito: Paulo Fernandes/vasco.com.br
O Corinthians anunciou na tarde desta terça-feira, a contratação de Carlos Brazil como novo gerente geral das categorias de base do Departamento de Formação de Atletas, cargo que estava pendente há algum tempo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre o desempenho do Corinthians no Brasileirão por pontos corridos
Além graduação em Administração e Engenharia, Carlos Brazil, 58 anos, possui formação acadêmica no esporte com pós graduação em Marketing Esportivo (IBMEC), Gestão e Direito no Esporte (Trevisan), além de um mestrado em Atividade Física e Gestão, pela Universidad Europea del Atlántico, na Espanha.
O gestor é ex-presidente e atual diretor do Movimento de Clubes de Formação do Futebol Brasileiro, além de professor e consultor da CBF Academy.
O profissional teve passagens como gerente das categorias de base do Tigres-RJ, Botafogo, Flamengo e Vasco, seu último clube antes de chegar ao Timão. Ele se despediu do Cruz-Maltino nesta manhã, o que já indicava a mudança para São Paulo, já que as negociações se arrastavam há aproximadamente um mês.
Além do currículo citado acima, O executivo comandou a gerência da Subsecretaria de Legado Olímpico e Secretaria de Esportes do Rio de Janeiro. No Corinthians, ele ocupará a função que era do ex-jogador Yamada, que foi tirado do cargo de forma oficial no início do mês de maio deste ano.

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