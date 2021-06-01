Corinthians anuncia Carlos Brazil, ex-Vasco, como novo gerente geral das categorias de base

Crédito: Paulo Fernandes/vasco.com.br

O Corinthians anunciou na tarde desta terça-feira, a contratação de Carlos Brazil como novo gerente geral das categorias de base do Departamento de Formação de Atletas, cargo que estava pendente há algum tempo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Além graduação em Administração e Engenharia, Carlos Brazil, 58 anos, possui formação acadêmica no esporte com pós graduação em Marketing Esportivo (IBMEC), Gestão e Direito no Esporte (Trevisan), além de um mestrado em Atividade Física e Gestão, pela Universidad Europea del Atlántico, na Espanha.

O gestor é ex-presidente e atual diretor do Movimento de Clubes de Formação do Futebol Brasileiro, além de professor e consultor da CBF Academy.

O profissional teve passagens como gerente das categorias de base do Tigres-RJ, Botafogo, Flamengo e Vasco, seu último clube antes de chegar ao Timão. Ele se despediu do Cruz-Maltino nesta manhã, o que já indicava a mudança para São Paulo, já que as negociações se arrastavam há aproximadamente um mês.