Corinthians anuncia a venda de Carlos Augusto ao Monza, da Itália

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians anunciou na tarde desta sexta-feira a venda de Carlos Augusto ao Monza, da Itália. O jogador, que já estava afastado do elenco para finalizar a transferência, foi aprovado nos exames e defenderá o clube da segunda divisão do país. Na negociação o Timão ficará com 60% de uma venda futura.Embora o Alvinegro não tenha informado o valor da transferência no comunicado oficial, o lateral-esquerdo foi negociado por 4 milhões de euros (R$ 25,8 milhões na cotação atual) referentes a 40% de seus direitos. Transação que foi comemorada nos bastidores do clube pelos percentuais envolvidos.

Aos 21 anos, titular na reta final do Paulistão, Carlos chegou ao Corinthians em 2011. Nas categorias de base, foi campeão do Paulistão sub-13, da Copa do Brasil sub-17 e da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Subiu para a equipe principal do Timão em 2018 e fez parte da conquista do Paulistão do ano passado, além de ter anotado um gol com o manto alvinegro, diante da Chapecoense, na Arena Corinthians, pelo Brasileirão de 2019.

Carlos já havia sido autorizado pelo Timão a viajar para a Itália para realizar os exames médicos e finalizar os detalhes da transferência. Seu último jogo pelo clube foi a final do Paulistão-2020, no Allianz Parque, diante do Palmeiras. Desde então ele foi preservado pela comissão técnica e pela diretoria devido à negociação em curso. O Alvinegro agradeceu e desejou boa sorte ao jovem: