Copa SP: Red Bull Bragantino massacra o Jaguariúna

Pela chave 19, o Red Bull Bragantino confirmou o seu favoritismo e massacrou o Jaguariúna por 6 a 0 e encaminhou a sua classificação.
Na próxima rodada, o Bragantino volta a campo para encarar o ABC-RN. O Jaguariúna mede forças com o Fluminense-PI. Os dois confrontos ocorrem na sexta-feira.
O jogo
O gol do Bragantino não demorou a sair. Com o ritmo forte, a equipe paulista cansou de perder gols claros e, aos 4 minutos, Gustavinho aproveitou o rebote do arqueiro.
O segundo gol não demorou a sair. Em chute de fora da área, Bruninho acertou o ângulo para ampliar.
Na etapa final, os dois times se lançaram ao ataque e o duelo ficou aberto. Mais efetivo, o Braga estava mais perto do gol e chegou ao terceiro gol com Pedro Fubá.
Sem perder o embalo, o Red Bull Bragantino ainda balançou a rede com Thiago José (2x) e Nathan para sacramentar o placar.