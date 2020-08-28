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Coordenador científico do Palmeiras pede 'cuidado' com volta de Veron

Daniel Gonçalves detalhou processo de transição de Gabriel Veron e não garantiu retorno do atacante para a partida contra o Bahia, neste sábado (29) em Salvador, pelo Brasileirão...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 22:04

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 22:04
Crédito: Gabriel Veron está em processo de transição (Cesar Greco/Agência Palmeiras/Divulgação
Gabriel Veron cumpre processo de transição e ainda não atuou pelo Palmeiras no retorno do futebol. O atacante ficou fora do treinamento tático desta quinta-feira (27) e ainda não se sabe quando voltará a ser relacionado.
Daniel Gonçalves, coordenador científico do clube, explicou a situação de Veron durante live realizada no Instagram do LANCE!.
- Então, quando ele está treinando no campo, não significa que esteja pronto, fazemos em fases evolutivas. Uma das últimas situações é colocar o atleta num campo aberto, onde ele seja exigido em todas as situações de imprevisibilidade. Só não posso adiantar se ele vai pro jogo. Temos que tomar cuidado pra que ele não se lesione novamente - disse Daniel.- A gente acredita, no Núcleo de Saúde e Performance, no treino holístico, que engloba o todo. A preparação não é somente de ordem física. Ele sofreu uma lesão muscular, então você tem que ter uma regeneração daquele tecido. Mas existe a individualidade e especificidade. Se meu atleta é velocista, uma lesão no bíceps não vai ter um mesmo tempo de recuperação do que o atleta de resistência - completou o coordenador.

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