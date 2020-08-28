Coordenador científico do Palmeiras pede 'cuidado' com volta de Veron

- Então, quando ele está treinando no campo, não significa que esteja pronto, fazemos em fases evolutivas. Uma das últimas situações é colocar o atleta num campo aberto, onde ele seja exigido em todas as situações de imprevisibilidade. Só não posso adiantar se ele vai pro jogo. Temos que tomar cuidado pra que ele não se lesione novamente - disse Daniel.- A gente acredita, no Núcleo de Saúde e Performance, no treino holístico, que engloba o todo. A preparação não é somente de ordem física. Ele sofreu uma lesão muscular, então você tem que ter uma regeneração daquele tecido. Mas existe a individualidade e especificidade. Se meu atleta é velocista, uma lesão no bíceps não vai ter um mesmo tempo de recuperação do que o atleta de resistência - completou o coordenador.