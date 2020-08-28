Coordenador científico do Palmeiras exalta esforço de Felipe Melo para jogar a final do Paulistão

Crédito: Felipe Melo ergue o troféu de campeão paulista de 2020 (Cesar Greco/Agência Palmeiras

Felipe Melo é o capitão do Palmeiras e um dos líderes do atual elenco. A presença dele em campo na final do Campeonato Paulista foi fundamental para a conquista do estadual depois de 12 anos.

Daniel Gonçalves, coordenador científico do clube, exaltou a postura de Felipe e o trabalho em conjunto do Núcleo de Saúde e Performance para que ele pudesse entrar em campo no Allianz Parque, após ser desfalque em Itaquera.

- Primeiro enaltecer o espirito de luta dele. Mesmo lesionado, teve consciência e se colocou à disposição. Nosso departamento médico também merece crédito. É como o Antônio Mello (preparador físico) diz: 'tem hora que temos que brigar e rasgar o livro'. Se tivéssemos que seguir a ciência, o Felipe não jogaria. Mas tinha a importância de jogar contra o rival, quebrar o jejum, e aí o departamento médico fez um trabalho pra colocar ele em campo - afirmou Daniel, em live no Instagram do LANCE!.Em processo de recuperação da lesão muscular na coxa esquerda, o coordenador científico alviverde disse que ainda não há previsão do retorno de Felipe Melo aos gramados.