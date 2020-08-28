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Coordenador científico do Palmeiras exalta esforço de Felipe Melo para jogar a final do Paulistão

Daniel Gonçalves diz que em condições normais o zagueiro não estaria em campo. Capitão ainda se recupera de lesão na coxa esquerda e cumpre processo de tratamento...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 10:00
Crédito: Felipe Melo ergue o troféu de campeão paulista de 2020 (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Felipe Melo é o capitão do Palmeiras e um dos líderes do atual elenco. A presença dele em campo na final do Campeonato Paulista foi fundamental para a conquista do estadual depois de 12 anos.
Daniel Gonçalves, coordenador científico do clube, exaltou a postura de Felipe e o trabalho em conjunto do Núcleo de Saúde e Performance para que ele pudesse entrar em campo no Allianz Parque, após ser desfalque em Itaquera.
- Primeiro enaltecer o espirito de luta dele. Mesmo lesionado, teve consciência e se colocou à disposição. Nosso departamento médico também merece crédito. É como o Antônio Mello (preparador físico) diz: 'tem hora que temos que brigar e rasgar o livro'. Se tivéssemos que seguir a ciência, o Felipe não jogaria. Mas tinha a importância de jogar contra o rival, quebrar o jejum, e aí o departamento médico fez um trabalho pra colocar ele em campo - afirmou Daniel, em live no Instagram do LANCE!.Em processo de recuperação da lesão muscular na coxa esquerda, o coordenador científico alviverde disse que ainda não há previsão do retorno de Felipe Melo aos gramados.
- Ele ainda está em fase de transição, ainda não está pronto. Não trabalhamos com prazo, porque a resposta é individual. À medida que ele evolui, vamos analisar. Ele é um atleta que ainda não está pronto, está em processo de recuperação, porque ele tem que voltar apto para aguentar essa temporada intensa, que vai até 2021 - completou Daniel Gonçalves.

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