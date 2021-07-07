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futebol

Contratado recentemente, goleiro Edu Araújo chama atenção na base

Arqueiro veio do Figueirense e até já treinou entre os profissionais do Peixe...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 20:27

LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2021 às 20:27
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O goleiro Edu Araújo, de 19 anos, chegou recentemente do Figueirense e já vem chamando a atenção da comissão técnica santista. O Santos adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador, que treina no Sub-23.Com 1,90, Edu Araújo é considerado um goleiro com as principais características da função no mundo atual. Tem boa saída de bola com os pés e, principalmente, na velocidade de reação. O preparador de goleiro santista, Arzul, vê grandes chances de logo o jogador aparecer no time principal.Atualmente, o atleta treina com o Sub-23, mas ele já participou de algumas atividades do profissional. O arqueiro foi contratado para o Sub-20, mas foi “promovido” ao elenco de cima rapidamente.“Minha adaptação está sendo muito boa, a cada dia evoluindo um pouco mais. Já me adaptei com toda a rotina de treinos, posso dizer que já me sinto em casa”, contou o atleta.
Antes de chegar ao Peixe, Edu Araújo recebeu propostas do São Paulo e quase foi para o Flamengo, mas optou pelo time da Vila Belmiro.
“Faz parte de um sonho meu estar no Santos. O clube está me dando muito apoio, o ambiente é muito acolhedor, a cada dia que passa tenho a certeza de que fiz a escolha certa em estar aqui”.
Morando perto da Vila, um dos fatos curiosos do goleiro é que ele tem ido de bicicleta para os treinos.
“Aqui a bicicleta é um dos meios de transporte mais utilizados no dia a dia. Com isso, eu e muitos outros atletas utilizamos para ir diariamente ao CT Rei Pelé para os treinos”, completou Edu.

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