Contratado recentemente, goleiro Edu Araújo chama atenção na base

O goleiro Edu Araújo, de 19 anos, chegou recentemente do Figueirense e já vem chamando a atenção da comissão técnica santista. O Santos adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador, que treina no Sub-23.Com 1,90, Edu Araújo é considerado um goleiro com as principais características da função no mundo atual. Tem boa saída de bola com os pés e, principalmente, na velocidade de reação. O preparador de goleiro santista, Arzul, vê grandes chances de logo o jogador aparecer no time principal.Atualmente, o atleta treina com o Sub-23, mas ele já participou de algumas atividades do profissional. O arqueiro foi contratado para o Sub-20, mas foi “promovido” ao elenco de cima rapidamente.“Minha adaptação está sendo muito boa, a cada dia evoluindo um pouco mais. Já me adaptei com toda a rotina de treinos, posso dizer que já me sinto em casa”, contou o atleta.