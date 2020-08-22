Contra retrospecto e aproveitamento ruim, Fluminense visita o Athletico

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro e da primeira vitória como visitante, o Fluminense terá um adversário indigesto pela frente. Neste sábado, o Tricolor vai até a Arena da Baixada para encarar o Athletico Paranaense, pela quinta rodada da competição. O retrospecto não é favorável. O Tricolor carioca perdeu para o time paranaense os últimos cinco duelos disputados no Paraná. A partida, às 16h, terá transmissão em tempo real do LANCE!.

A última vitória em território do Athletico foi em julho de 2015, pelo Brasileirão, com gols de Gustavo Scarpa e Fred. De lá para cá, foram cinco jogos e cinco derrotas, sendo um deles pela Sul-Americana em 2018. O Flu tem apenas dois gols marcados e 12 sofridos.

Para além de quebrar a sequência ingrata, o Fluminense também quer melhorar a campanha na competição nacional e ganhar confiança antes de entrar em campo pelo jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Figueirense, na terça-feira. Até o momento, são duas derrotas, uma vitória e um empate, com quatro gols marcados, três pelo meia Nenê e um do atacante Evanilson.O rendimento ruim na Arena pode ser explicado também pelo gramado sintético, uma das maiores dificuldades das equipes que atuam no estádio. O Flu, inclusive, já tem um trauma neste ano atuando nesse tipo de campo, já que acabou eliminado da Copa Sul-Americana com o empate por 0 a 0 diante do modesto Unión la Calera, do Chile.

Para a escalação, mesmo com a maratona de jogos e o confronto decisivo pela frente, ainda não é possível saber se Odair fará alterações na equipe que perdeu para o RB Bragantino e venceu o Internacional.