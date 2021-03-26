Contra o Madureira, Vasco terá Cano de volta e quatro jogadores poupados

O Vasco terá novidades na equipe que enfrenta o Madureira, neste sábado, em relação à que venceu o Macaé, na última quarta-feira. A principal delas é a volta de Germán Cano, que foi um dos jogadores preservados da partida. Por outro lado, o Cruz-Maltino fará descansar quatro jogadores.O zagueiro Leandro Castan, o lateral-direito Léo Matos, o volante Andrey e o atacante Talles Magno serão poupados. O Cruz-Maltino vem adotando a estratégia de administrar o desgaste acumulado dos jogadores. Vale lembrar que houve pouco tempo de descanso entre a temporada encerrada e a atual.
Ernando segue fora da equipe, em tratamento de lesão. Junta-se a ele o polivalente MT, que foi destaque dos jogos que participou. Ele foi diagnosticado com um edema ósseo por estresse considerado importante numa vértebra da região lombar.
Cano foi relacionado no sacrifício para a partida contra a Caldense, pela Copa do Brasil. Ele estava em recuperação de lesão na coxa direita. Passada a partida eliminatória, ele está, agora sim, plenamente recuperado do problema físico contraído na última partida do Campeonato Brasileiro.
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O provável Vasco tem Lucão, Cayo Tenório, Miranda, Ricardo Graça e Zeca; Bruno Gomes e Juninho; Gabriel Pec, Carlinhos e Marquinhos Gabriel; Cano.