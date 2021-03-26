Contra o Madureira, Vasco terá Cano de volta e quatro jogadores poupados

O Vasco terá novidades na equipe que enfrenta o Madureira, neste sábado, em relação à que venceu o Macaé, na última quarta-feira. A principal delas é a volta de Germán Cano, que foi um dos jogadores preservados da partida. Por outro lado, o Cruz-Maltino fará descansar quatro jogadores.O zagueiro Leandro Castan, o lateral-direito Léo Matos, o volante Andrey e o atacante Talles Magno serão poupados. O Cruz-Maltino vem adotando a estratégia de administrar o desgaste acumulado dos jogadores. Vale lembrar que houve pouco tempo de descanso entre a temporada encerrada e a atual.