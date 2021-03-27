Contra o Madureira, escola Vasco de goleiros homenageia Barbosa: 'Abriu as portas para todos nós'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

É dia de Barbosa. Aniversário de um dos grandes personagens do imaginário popular brasileiro. Um dos maiores ídolos da história do Vasco. O time, neste início de temporada 2021, em meio à reconstrução do elenco e do clube, encara o Madureira. Debaixo das traves, outro goleiro negro. Lucão representa com orgulho a posição que o histórico goleiro cruz-maltino dignificou. Neste sábado, a vitória é o objetivo em forma de homenagem.- Quando cheguei ao Vasco, me falaram muito da história do Barbosa. Sempre citava ele nos trabalhos da escola que falavam de ídolos. Ele abriu as portas para todos nós que somos pretos. Se estou aqui hoje, é por conta da luta dele. Nos tempos de hoje, temos goleiros pretos que são importantes, mas antes do Barbosa não era assim. Realmente dá pra ver o legado que ele nos deixou - exaltou Lucão, ao LANCE!. E acrescentou:

- Estou muito feliz por ocupar, hoje, um lugar que já foi do Barbosa. Ano passado, quando eu estava jogando, a filha dele entrou em contato comigo dizendo que eu fazia lembrar o pai dela e isso me emocionou bastante. Conversamos até hoje. Ela me conta várias histórias do Barbosa. Não tem como não ser fã ou agradecê-lo por tudo que fez por nós - reverencia.Nome e rosto de Barbosa no documento aos goleiros (Reprodução)Apesar das palavras conscientes, Lucão tem apenas 20 anos. É que a consciência sobre quem foi relevante ao extremo é obrigatória para quem cresceu em São Januário. Ainda engatinhando como titular, ele está no clube desde os 13 anos. Frequentou seleções de base em diferentes categorias, assim como o reserva Cadu, de 17 anos.

Ambos aprendem a "cartilha" de Barbosa. O Documento Orientador Metodológico que o clube entrega para cada um leva nome e rosto do ídolo. A capa já diz: "Excelência na formação de goleiros". Também pudera. Estão bem de professor.Cadu tem 17 anos e é reserva de Lucão (Rafael Ribeiro/Vasco.com.br)- O Barbosa é uma inspiração. Sempre que posso eu leio, estudo sobre ele, sobre os feitos que ele obteve tanto pela Seleção quanto pelo Vasco. Mas apesar de ser um dos grandes goleiros da história, ele representa bem o que é a posição, o quão ingrata pode ser. Por conta de um erro, ele foi crucificado pela mídia, pela sociedade e carregou esse peso pela vida toda dele injustamente - lamentou, também ao L!. E continuou: