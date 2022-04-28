Contas de 2021 são aprovadas com facilidade pelos conselheiros do Peixe

Os membros do Conselho Deliberativo do Santos aprovaram as contas do primeiro ano de gestão de Andres Rueda após um superávit de R$ 43.935.139,00 em 2021, de acordo com o balanço do clube. O parecer do Conselho Fiscal foi apresentado aos conselheiros em reunião realizada na noite desta quarta-feira (27).Foram 89 votos para aprovação, 8 votos para reprovação e 3 se abstiveram. 87% do total dos Conselheiros aprovaram as contas.O Santos teve R$ 406,8 milhões em arrecadação em 2021, sendo R$ 299,7 de receitas ordinárias (bilheteria, cotas de transmissão e publicidade) e R$ 107,1 milhões em receitas extraordinárias (repasse de direitos federativos).Os custos com folha de pagamento do clube chegaram a R$ 206,9 milhões e o Peixe gastou R$ 34 milhões com despesas de aquisição de atletas (aqui entram os valores pagos por acordos feitos por contratações de jogadores de outras gestões). Além disso, o clube teve um gasto de R$ 120 milhões com despesas financeiras e contábeis, provisões, entre outros.