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Conselho do Flamengo aprova mais um patrocínio; camisa passa a valer R$ 130 milhões pela temporada

Parceria com a ABC da Construção foi aprovada pelo Conselho de Administração do Flamengo...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 19:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mai 2021 às 19:35
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Conselho de Administração do Flamengo aprovou, nesta sexta, o contrato com a ABC da Construção, novo patrocinador do uniforme do futebol do clube. O contrato é válido até dezembro e a empresa passa a estampar sua marca no calção dos jogadores a partir deste sábado, na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. A bola rola no Maracanã, na decisão, a partir das 21h05.Agora, o uniforme rubro-negro conta com oito patrocinadores, além do fornecedor de material esportivo. De acordo com os números publicados por Paulo Cesar Pereira, vice-presidente de Secretaria Geral do clube, o valor do uniforme do Flamengo alcançou os R$ 131,8 milhões por ano.
Confira os valores publicados pelo dirigente do Flamengo:
Adidas: R$ 38 milhõesBRB: R$ 32 milhõesMercado Livre: R$ 18 milhõesSportsbet.io: R$ 11,5 milhõesTotal: R$ 7,5 milhõesTim: R$ 4 milhõesHavan: R$ 10 milhões (anualizado)ABC da Construção: R$ 5,6 milhões (anualizado)Moss: R$ 5,2 milhões (anualizado)

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