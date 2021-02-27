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Conselho Deliberativo do Vasco irá definir se abre inquérito contra Campello, Monteiro, Valentim e Godoi

Carlos Fonseca, presidente do Conselho Deliberativo, convocou uma reunião (presencial e on-line) no próximo dia 4, para debater sobre diversos assuntos dentro do Cruz-Maltino...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 17:50

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 17:50
Crédito: Salgado prepara um pacote de ações para serem debatidas junto ao Conselho Deliberativo (Reprodução / Twitter
Após apresentar o novo planejamento do Vasco para a próxima temporada através de uma coletiva, o presidente Jorge Salgado prepara um pacote de ações para serem debatidas junto ao Conselho Deliberativo do clube. O novo presidente da pasta, Carlos Fonseca, convocou uma reunião (presencial e on-line) no dia 4 de março, para deliberar sobre diversos assuntos dentro do Cruz-Maltino
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A intenção é discutir a abertura de uma comissão de inquérito para investigar uma possível infração que não permitiu sócios anistiados de estarem na lista de votantes da última eleição. Além disso, será debatida a aprovação do crédito do patrocínio com a empresa Havan, no valor de R$ 3,6 milhões, para que o Vasco possa quitar um empréstimo com o banco. A informação foi inicialmente divulgada pelo site GE.
Na ocasião, a decisão passou por uma Junta Deliberativa composta por Roberto Monteiro, ex-presidente do Conselho Deliberativo, Silvio Godói, ex dos Beneméritos, e Edmilson Valentim, ex do Conselho Fiscal. Alexandre Campello, e Faues Mussa, então presidente da Assembleia Geral, foram minoria e tiveram que aceitar a decisão.
Dessa forma, seis integrantes do Conselho assinaram o pedido de "abertura de procedimento administrativo disciplinar" contra Monteiro, Godói, Valentim, e Campello, com possíveis sanções previstas no estatuto. De acordo com o levantamento, o ex-mandatário não realizou o procedimento, que mostraria a defesa dos sócios anistiados para recuperarem as condições de eleitores (direito ao voto). Os quatro citados também são acusados de terem aprovado a entrada de não recadastrados na lista de votantes.Campello, ex-presidente do Vasco (Paulo Fernandes/Vasco.com.br)Nessa reunião, o conselho também irá aprovar atas anteriores como a posse de conselheiros, de diretorias e de outros poderes. Eles também irão discutir sobre a criação de três comissões especiais: de Reforma do Estatuto Social, do Processo Eleitoral e de Integridade e Compliance.
Outro ponto que será levantado é a adesão de novos sócios via internet, de maneira on-line, retirando a obrigação de preencher um formulário na secretaria do clube. Essa proposta é do novo vice-presidente de comunicação do clube, Danillo Bento, e caso seja aprovada irá para a Comissão de Sindicância e depois ao presidente da diretoria administrativa, Jorge Salgado.

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