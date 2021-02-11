Conselho de Administração do Flamengo aprova captação de empréstimo de R$ 35 milhões

O Conselho de Administração do Flamengo aprovou a captação de empréstimo de R$ 35 milhões, operação a qual estava prevista no orçamento do clube para o ano de 2021. A reunião foi realizada na noite desta quinta-feira. A informação foi inicialmente publicada pelo portal "Globoesporte".
Na reunião, ainda ficou determinado que o orçamento passará por alguns ajustes. O clube, que já tem a quitar um débito bancário de R$ 35 milhões, referentes ao ano de 2020, quitará em 2021 este valor, com os outros R$ 35 milhões devendo ser pago até 2022.
Outra mudança será em relação à arrecadação com bilheteria. No orçamento inicial, o clube trabalhava com a volta do público ao final do mês de março. Agora, a expectativa é de que o retorno da Nação aconteça apenas em setembro. Oficialmente, por parte dos clubes e das entidades organizadoras dos campeonatos que o Flamengo disputa, não há data definida para que as arquibancadas voltem a ser ocupadas pelos torcedores.