Conmebol oficializa mudança de Flamengo x Defensa y Justicia para o Mané Garrincha, em Brasília

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A mudança que já era esperada se tornou oficial: Flamengo e Defensa y Justicia se enfrentarão no Mané Garrincha, em Brasília, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A Conmebol confirmou na tarde desta quinta-feira a transferência da partida, que inicialmente estava marcada para o Maracanã.

+ Gabigol posta comemoração do elenco após desembarque no Rio; Braz manda indireta para sensitivaA alteração ocorre após o governo do Distrito Federal liberar a presença de público no estádio Mané Garrincha. Dessa forma, a partida da próxima quarta-feira poderá contar até com 15 mil torcedores, o que representa 25% da capacidade do estádio.

De acordo com os protocolos sanitários divulgados pelo Governo do Distrito Federal (GDF) nesta quinta-feira, a vacinação será obrigatória para a presença de torcedores no estádio. Elas deverão apresentar, no momento da entrada, o cartão de vacinação, comprovando a imunização completa contra a Covid-19 com pelo menos 15 dias de antecedência à realização da partida.

+ Dirigente do Flamengo projeta duelo em Brasília: 'Passagens vão acabar rapidinho'

Também deverá ser apresentado um teste PCR com resultado negativo, realizado com até 24h de antecedência ao início do jogo. A apresentação do cartão de vacinação e do laudo do exame é cumulativa e obrigatória, ou seja, ambos deverão ser apresentados no ato da entrada nos estádios.

Além disso, o clube rubro-negro teve de negociar com o Defensa y Justicia, uma vez que o regulamento da Libertadores exige o aval do adversário para alterar p local original de jogos. Apesar de ter atuado com estádio fechado na partida de ida, o clube argentino não foi contrário à mudança.

AGENDA DO FLAMENGO

Com 1-0 de margem no placar, o Flamengo reencontra o Defensa y Justicia na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). A equipe rubro-negra se garante na próxima fase com qualquer vitória ou empate. Caso o Defensa devolva o 1 a 0, o confronto será definido nos pênaltis. Qualquer outro triunfo dos argentinos elimina o time brasileiro.

+ Veja a tabela completa do Brasileirão