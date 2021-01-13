Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Conmebol divulga aúdios do VAR de Palmeiras x River Plate; ouça

Cabine do árbitro de vídeo ajudou o árbitro Esteban Ostovich a corrigir três lances irregulares que seriam favoráveis ao time argentino
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2021 às 19:10

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 19:10

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A Conmebol divulgou, na tarde desta quarta-feira (13), os vídeos e os áudios dos três lances polêmicos da partida entre Palmeiras e River Plate, jogo que classificou o Verdão para a final da Libertadores após mais de 20 anos de espera.
No primeiro lance, no gol de Montiel, bem anulado pela cabine do VAR, demorou-se alguns minutos para encontrar Borré impedido dentro da área do Palmeiras, ainda no início da jogada. Confira o áudio da decisão:No segundo lance, novamente após alguns minutos da marcação de campo, a cabine chama o árbitro para ver o possível pênalti de Alan Empereur em Matías Suárez.
- Veja, eu não enxergo um pênalti, o jogador do River arrasta a perna para buscar um contato. Ele já estava arrastando o pé antes do contato - concluiu a equipe do VAR. Ouça:>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras líder e Coritiba na lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!Por último, um impedimento de Girotti foi encontrado imediatamente antes do lance que terminou com um possível pênalti de Kuscevic em Borré, aos 97 minutos de jogo. Confira:
O NOSSO PALESTRA/LANCE! entrevistou ex-árbitros que afirmaram que o uruguaio Esteban Ostovich e a equipe de vídeo 'deram uma verdadeira aula' no Allianz Parque. Confira clicando aqui.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados