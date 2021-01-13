Conmebol divulga aúdios do VAR de Palmeiras x River Plate; ouça

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

A Conmebol divulgou, na tarde desta quarta-feira (13), os vídeos e os áudios dos três lances polêmicos da partida entre Palmeiras e River Plate, jogo que classificou o Verdão para a final da Libertadores após mais de 20 anos de espera.

No primeiro lance, no gol de Montiel, bem anulado pela cabine do VAR, demorou-se alguns minutos para encontrar Borré impedido dentro da área do Palmeiras, ainda no início da jogada. Confira o áudio da decisão:No segundo lance, novamente após alguns minutos da marcação de campo, a cabine chama o árbitro para ver o possível pênalti de Alan Empereur em Matías Suárez.

- Veja, eu não enxergo um pênalti, o jogador do River arrasta a perna para buscar um contato. Ele já estava arrastando o pé antes do contato - concluiu a equipe do VAR. Ouça:>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras líder e Coritiba na lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!Por último, um impedimento de Girotti foi encontrado imediatamente antes do lance que terminou com um possível pênalti de Kuscevic em Borré, aos 97 minutos de jogo. Confira: