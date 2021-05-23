Conmebol divulga arbitragem do jogo entre Santos e Barcelona-EQU

A Conmebol definiu o colombiano Andres Rojas como o árbitro principal da partida entre Barcelona e Santos, na próxima quarta-feira, às 21 horas, no Equador. Wilmar Navarro, Dionisio Ruiz, Carlos Betancur e Omar Ponce, serão os assistentes.Andres Rojas, de 37 anos, nunca apitou um jogo do Alvinegro Praiano, porém comandou a partida entre Barcelona e Boca Juniors, na segunda rodada da Fase de Grupos da Libertadores, partida vencida pelo time equatoriano.
Entre times brasileiros, apitou Palmeiras e Defensa y Justicia, na argentina, pelo primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. A partida foi vencida pelo time brasileiro por 2 a 1.O Santos terá um desafio complicado para avançar a próxima fase da Copa Libertadores. Precisa vencer o Barcelona, fora de casa, e torcer para o Boca Juniors não ganhar do The Strongest, em casa. O Peixe ainda luta por uma vaga na Sul-Americana.