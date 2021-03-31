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futebol

Conmebol confirma jogo de volta entre Santos e San Lorenzo em Brasília

A partida acontecerá no dia 13 de abril, às 21h30. Ida será dia 6, na Argentina...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 21:44

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 21:44
Crédito: Alexandre Vidal/CRF
O Santos e a Conmebol confirmaram que o jogo de volta diante do San Lorenzo (Argentina) pela terceira fase da Copa Libertadores será no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida acontecerá no dia 13 de abril, às 21h30.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaOs jogos no Estado de São Paulo estão proibidos até o próximo dia 11, mas a tendência é que o Governador João Dória prorrogue a fase de mais restrições, já que os números da Pandemia seguem subindo.
Sabendo da pouca chance que teria de usar a Vila Belmiro, o Santos vinha buscando alternativas e estudou algumas possibilidades. O clube conseguiu com a Conmebol e o governo do Distrito Federal a liberação do estádio da capital brasileira. A confirmação do jogo foi considerada uma vitória, já que a Conmebol não descartava tirar o jogo do Brasil.A primeira partida entre Santos e San Lorenzo será na próxima terça-feira, às 21h30, no Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires. Quem avançar no confronto, vai para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Quem cair, irá disputar a Copa Sul-Americana.

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