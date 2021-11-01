  • Confronto direto e clássico na Série B, base e carioca feminino: veja os jogos e onde assistir ao Vasco na semana
Confronto direto e clássico na Série B, base e carioca feminino: veja os jogos e onde assistir ao Vasco na semana

Cruz-Maltino enfrenta Guarani e Botafogo na semana, em confronto direto pelo acesso à Série A do Brasileirão
LanceNet

01 nov 2021 às 05:00

Crédito: Divulgação/Vasco
O Vasco tem compromissos importantes nesta semana. Pelo profissional, a equipe tem dois confrontos cruciais em busca do objetivo da temporada: o acesso. O primeiro, na quinta-feira, com o Guarani, e o segundo, no domingo, contra o Botafogo. Enquanto isso, na base, o Cruz-Maltino joga a partida de ida da semifinal da Copa Rio Sub-20/OPG. A situação do Vasco na Série B não é favorável para a conquista do acesso. Os dois confrontos são importantíssimos e cada jogo passa a ser uma ‘final’ para a equipe. O Cruz-Maltino está em oitavo lugar, com seis pontos de diferença para o quarto colocado. Contra o Guarani (sexto colocado), fora de casa, o técnico Fernando Diniz vai ter a volta de Nene, que vem sendo destaque do time desde que retornou ao clube.
O LANCE! mostra a agenda do clube nesta semana.CALENDÁRIO DO VASCO NA SEMANA
QUARTA-FEIRA (03/11)Copa Rio Sub-20/OPG - SemifinalVasco x Barra da TijucaLocal: Estádio Nivaldo Pereira - 15h
Campeonato Carioca Feminino - 8º rodadaFluminense x VascoLocal: Estádio das Laranjeiras - 15hOnde assistir: FluTv
QUINTA-FEIRA (04/11)Campeonato Brasileiro Série B - 33º rodadaGuarani x VascoLocal: Brinco de Ouro - 19hOnde assistir: Premiere, Sportv e tempo real pelo LANCE!
SÁBADO (06/11)Campeonato Carioca Feminino - 9º rodadaVasco x Pérolas NegrasLocal: Nivaldo Pereira - 15h
DOMINGO (07/11)Campeonato Brasileiro Série B - 34º rodadaVasco x BotafogoLocal: São Januário - 16hOnde assistir: Globo, Premiere e tempo real pelo LANCE!

