Confira nove nomes que podem deixar o Liverpool nesta janela

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O Liverpool planeja a saída de nove jogadores nesta janela de transferências, segundo o "The Athletic". O clube de Anfield busca se desfazer de nomes que não terão espaço no plantel de Jurgen Klopp e arrecadar fundos para investir de forma acertiva no mercado. Veja quem pode deixar os Reds.Shaqiri - O suíço de 29 anos é destaque em sua seleção, mas vem perdendo espaço na equipe de Anfield. Na última temporada, o atleta fez apenas 14 partidas pela Premier League, sendo cinco como titular. Seu contrato vai até 2023.

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Origi - O belga tem contrato até 2022 e pode deixar os Reds sem custo na próxima temporada caso não arrume um destino nesta janela de transferências. O autor de um dos gols do título do Liverpool na Champions League em 2019 não é especulado com força no mercado.

Grujic - O sérvio fez boa temporada com a camisa do Porto no último ano e esteve na mira dos Dragões, que não alcançou os valores pedidos pelos ingleses. Neste momento, o meia é vinculado com uma possível transferência ao futebol italiano.

Harry Wilson - O atleta de 24 anos tem mais dois anos de contrato com o Liverpool, mas é especulado em Portugal. Após o Benfica desistir da contratação do jogador de País de Gales, o Porto surge como uma alternativa.

Nat Phillips - O jovem zagueiro teve bastante espaço na última temporada por conta das lesões de Van Dijk, Joe Gomez e Matip. No entanto, com os três recuperados, além da contratação de Konaté, o defensor não terá espaço e a prioridade é negociá-lo.

Neco Williams - Outro jogador de País de Gales, o lateral direito tem apenas 20 anos, possui contrato até 2025, mas está disposto a ser negociado uma vez que Alexander-Arnold é titular absoluto na equipe comandada por Jurgen Klopp.

Loris Karius - O goleiro que foi um desastre na final da Champions League em 2018 contra o Real Madrid não tem espaço nem na reserva dos Reds. Na última temporada, o arqueiro esteve emprestado ao Union Berlin, mas também não foi bem e deve ter que procurar um novo destino.

Sheyi Ojo - O atacante esteve emprestado ao Cardiff City na última temporada, participou de 41 partidas na Championship, mas não está nos planos de Klopp para o Liverpool.

Taiwo Awoniyi - Assim como Karius, o centroavante também esteve emprestado ao Union Berlin, marcou apenas cinco gols em 21 partidas disputadas e não tem espaço em um ataque recheado com grandes jogadores.