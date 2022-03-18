Confira a provável escalação do Internacional para encarar o Grêmio

A semifinal do Campeonato Gaúcho vai começar para o Internacional e o técnico Alexander Medina realizou os últimos ajustes para o clássico diante do Grêmio.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
O jogo será realizado neste sábado, no Beira-Rio, e a expectativa é que o Colorado abra vantagem para vencer o maior rival e ficar mais perto da decisão.
Escalação
Para o duelo, a única mudança fica por conta da lateral-esquerda, onde Moisés, lesionado fica de fora. Paulo Victor assume o lugar.
Confira a provável escalação: Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Victor Cuesta e Paulo Victor; Gabriel, Liziero, Mauricio, Edenilson e Taison; David.