Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Confira a provável escalação do Internacional diante do Corinthians

Diego Aguirre deve promover algumas mudanças na equipe para sair com mais uma vitória no Brasileirão...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 19:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jul 2021 às 19:13
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Após a derrota no meio de semana contra o Palmeiras, o Internacional volta a reencontrar um rival paulista pela frente, que desta vez é o Corinthians, na NeoQuímica Arena.
Na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Inter precisa somar pontos de qualquer maneira para amenizar a pressão em cima do elenco.
Na escalação, o técnico Diego Aguirre tenta encontrar soluções no elenco e deve promover algumas mudanças na escalação.
Confira a provável escalação: Daniel; Saravia, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Paulo Victor; Rodrigo Dourado (Johnny), Lucas Ramos (Juan Manuel Cuesta), Edenílson, Nonato e Mauricio; Yuri Alberto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 27/04/2026
Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados