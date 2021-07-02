Confira a provável escalação do Internacional diante do Corinthians

Após a derrota no meio de semana contra o Palmeiras, o Internacional volta a reencontrar um rival paulista pela frente, que desta vez é o Corinthians, na NeoQuímica Arena.
Na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Inter precisa somar pontos de qualquer maneira para amenizar a pressão em cima do elenco.
Na escalação, o técnico Diego Aguirre tenta encontrar soluções no elenco e deve promover algumas mudanças na escalação.
Confira a provável escalação: Daniel; Saravia, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Paulo Victor; Rodrigo Dourado (Johnny), Lucas Ramos (Juan Manuel Cuesta), Edenílson, Nonato e Mauricio; Yuri Alberto.