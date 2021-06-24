Confira a provável escalação do Coritiba para encarar o Guarani

Embalado pelas duas vitórias consecutivas, o Coritiba volta a campo nesta sexta-feira com o objetivo de somar outro triunfo, mas desta vez, contra o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa.
Sem o atacante Rafinha, que sentiu um problema muscular, o técnico Gustavo Morínigo não terá uma das principais peças do seu ataque.
Por outro lado, o volante Matheus Sales, que cumpriu suspensão, volta a ser relacionado e deve começar a partida.
Confira a provável escalação do Coritiba: Wilson; Igor, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias (Matheus Sales), Val (Bochecha) e Luiz Henrique (Robinho); Igor Paixão, Waguininho e Léo Gamalho.